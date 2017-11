Danske ishockeyherrer slog Norge i testkamp

ISHOCKEY: De danske ishockeyherrer fortsætter succesen i testturneringen i Østrig.

Fredag blev det til en dansk 2-0-sejr over Norge, efter at Danmark torsdag besejrede Sydkorea 7-4.

Mens Danmark har fokus på VM i 2018 på hjemmebane, hvor Danmark også møder Norge, så skal nordmændene forinden deltage ved vinter-OL i Pyeongchang til februar.

Den danske sejr blev sikret efter to scoringer af Jesper B. Jensen, der scorede en enkelt gang i både anden og tredje periode af opgøret. Begge scoringer faldt i forbindelse med dansk powerplay.

Emil Kristensen og Morten Poulsen stod for de målgivende afleveringer.

Der var spilletid til Aalborg Pirates’ Julian Jakobsen og Mikkel Højbjerg og Kristian Jensen fra Frederikshavn White Hawks. White Hawks-målmanden Thomas Lillie så opgøret fra bænken.

Det var 79. gang, at Danmark og Norge mødtes i en ishockeylandskamp for herrer, og statistikken siger nu 32 danske sejre inklusiv overtid og straffeslag.

Mens Danmark har to sejre i turneringen, inden lørdagens opgør mod Østrig, så har Norge et nederlag og en sejr, efter at Norge torsdag slog Østrig 3-2.

Senere fredag spiller Østrig mod Sydkorea.

/ritzau/