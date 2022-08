Danske løvinder klar til at åbne VM på hjemmebane

FREDERIKSHAVN:Torsdag aften bliver historisk for dansk ishockey. Her åbner de danske kvinder nemlig A-VM på hjemmebane. Nærmere bestemt i Frederikshavn.

Her er Sverige modstanderen i åbningskampen. Lidt paradoksalt er det Danmark, der kommer med mest nylig erfaring fra A-VM. Tre Kronor har nemlig været en tur nede at vende i B-gruppen.

I den danske trup er der en enkelt spiller fra Aalborg Ishockey. Simone Jacquet Thrysøe er en af de mest rutinerede spillere. En anden nordjyde, Josefine Jakobsen, er en af de helt store danske profiler, og hun skal om nogen være med til at løfte det danske landshold ved det kommende VM.

Kvindernes VM er bygget op med to niveau-inddelte grupper, og Danmark er med i den nederste gruppe, mens Canada, USA og Finland blandt andet er at finde i topgruppen. For Danmarks vedkommende gælder det modstandere som Sverige, Ungarn, Tyskland og Tjekkiet.

Danmark kommer med en stor succesoplevelse i bagagen, da man tidligere på året afviklede en flot OL-kampagne. Det var første gang, at de danske ishockeykvinder var med til et OL.

- Det er potentielt meget vigtigt og afgørende, at det danske hold kommer med OL-erfaringen i frisk erindring. Det har helt sikkert givet en masse til holdet, siger Jimmy Broen Jensen, der er træner for Aalborg Ishockey Klubs kvindehold.

Han er ikke i tvivl om, hvor man skal lægge ambitionsniveauet for det danske landshold.

- Det er jo kun det andet A-VM, som Danmark er med til, så jeg er sikker på, at det vil være en succes, hvis man kan overleve i A-gruppen. Det må være målet, siger Jimmy Broen Jensen.

Det er anden gang, Danmark er vært for et A-VM. Første gang var i 2018, da de danske ishockey-mænd oplevede en massiv opbakning i Boxen i Herning.

- Vi kan da håbe, at vi også kommer til at opleve et boost til dansk kvindehockey på bagkant af det her VM. Det er i hvert fald en stor ting, at vi skal være værter for et A-VM, og jeg håber, at spillerne får en stor oplevelse ud af det, siger Jimmy Broen Jensen.

Der rykker et hold ned fra A-VM. Umiddelbart ligner det en kamp mellem Danmark og Ungarn om at undgå degraderingen. Alle de danske kampe kan ses på DR, som har sikret sig rettighederne fra VM.

Danmarks kamp mod Sverige sættes i gang torsdag klokken 19.30.