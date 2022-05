Aalborgensisk stortalent melder afbud til VM

ISHOCKEY:Hverken 21-årige Mads Søgaard, der har sin ishockeyopdragelse i Aalborg, eller 23-årige Jonas Røndbjerg kommer til VM i ishockey i Finland.

Begge døjer med fysiske problemer og har meldt afbud, bekræfter de over for TV 2.

- Jeg har siddet ude i de sidste to uger af grundspillet og i slutspillet, og udsigterne ser ikke ud til, at jeg når at blive klar, skriver Mads Søgaard til TV 2 Sport.

Både målmand Søgaard og angriberen Røndbjerg debuterede i NHL i denne sæson og står noteret for henholdsvis 2 kampe for Ottawa Senators og 30 kampe for Vegas Golden Knights.

Ud over NHL spiller begge også i den sekundære AHL, men ligesom i NHL er deres klubber slået ud af slutspillet.

I weekenden slog Danmark ligeledes VM-aktuelle Storbritannien med 2-0 og 8-0 i holdets sidste to testkampe inden turneringen i Finland.

Danmark møder lørdag Kasakhstan i sin første kamp.

Herefter venter også Canada, Tyskland, Schweiz, Slovakiet, Italien og Frankrig i det indledende gruppespil, hvorfra fire af hold går videre til kvartfinalerne.

/ritzau/