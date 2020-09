Dansker stadig verdensmester - nu venter jægersoldatens ordrer

BOKSNING:Dina Thorslund sidder fortsat på tronen som WBO`s verdensmester i superbantamvægt.

VM-titlen, som hun vandt i august 2018, blev forsvaret med en klar sejr på point sent lørdag i Struer Energik Park over den 28-årige serber Nina Radovanovic (tidligere verdensmester i fluevægt).

Efter nogle tætte omgange i første halvdel af VM-kampen overtog 26-årige Dina Thorslund styringen og satsede i de sidste omgange hårdt på en knockout-sejr, men opgøret gik tiden ud og endte med to gange 100-89 og én gange 100-90 på dommernes scorecards.

- Jeg følte bestemt også, at jeg havde kontrol på kampen. Selvom det ikke var min bedste kamp, er jeg tilfreds, for en sejr betyder alt for mig, sagde Dina Thorslund.

Men knockout-gevinsten kom ikke, og den seneste sejr før tid ligger tilbage i 2017 (mod Gabriella Mezei fra Rumænien, som blev stoppet i første omgange).

Hvor og imod hvem gong-gongen lyder til Dina Thorslunds næste VM-kamp kan kun tiden vise. Promotor Nisse Sauerland har luftet muligheden for et titelforsvar i England mod 29-årige Rachel Ball, der har bokset sine kampe et par vægtklasser over superbantamvægt.

Ball vejede dog kun 662 gram over superbantamvægt (55,338 kilo) i sin seneste kamp i august, så det skulle ikke være noget problem at komme ned i vægt til et VM-møde med Dina Thorslund. Hun vil dog stadig komme med sine 175 cm mod Dina Thorslunds blot 161 cm.

Snakken om en ren dansk VM-kamp mod Sarah Mafoud, IBF-verdensmester i fjervægt, vil uden tvivl også fortsætte. Den ser dog vanskelig ud at få aftalt.

-Jeg vil da gerne møde Sarah, men det er ikke noget, jeg bruger energi på. Der har været talt og talt og talt om det, men intet er kommet ud af det. Og det tror jeg heller ikke der gør, siger Dina Thorslund til Nordjyske.

Der bliver ikke tid til den sædanlige afslapning efter en kamp for den danske WBO-verdensmester, for hun skal allerede i den kommende uge afsted til optagelserne til TV2-programmet "Korpset", hvor den tidligere jægersoldat Thomas Rathsack er manden med pisken for de 12 deltagere.

Mens Dina Thorslund nu er tilbage venter Sarah Mahfoud (31 år på mandag), som boksede sin seneste kamp 1. februar, på at komme tilbage på de skrå brædder. Promotor Mogens Palle har talt om en kamp i USA mod den mangedobbelte verdensmester og 31-årige nuværende WBO-verdensmester Amanda Serrano, Puerto Rico, men den ser ud til at blive svær at få plads.