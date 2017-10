DBU-chef: Delaftale før Sverige-kamp var ikke muligt

FODBOLD: Dansk Boldspil-Union (DBU) afviser, at det var realistiske at redde VM-kvalifikationskampen mellem Sverige og Danmark via en delaftale, som blev indgået fredag.

Det siger elitechef i DBU, Kim Hallberg, efter flere landsholdsspillere har sagt, at man onsdag aften kom med et tilbud til DBU om en delaftale.

- Det er en misforståelse at sige, at det her klokken 12 i går (torsdag, red.) var en særlig deadline.

- Det er en frist, der er i Uefa-systemet for at have et holdkort klar, men det er ikke en deadline for, hvornår man begynder at aflyse en kamp, hvis der ikke er tro på, at den skal spilles, siger Kim Hallberg.

Dermed deler han ikke landsholdsmålmand Stina Lykkes opfattelse af, at kampen mod svenskerne kunne være reddet, fordi spillerne tilbød at indgå en delaftale sent onsdag.

Stina Lykke har sagt følgende til TV2 Sport:

- Vi fremsatte forslaget til DBU onsdag aften, hvor der stadigvæk var en mulighed for, at vi kunne spille den her kamp (mod Sverige, red.). Det var inden Uefas deadline, men DBU valgte at aflyse kampen.

- Vi har ikke hørt noget argument fra DBU. Vi hørte først fra DBU dagen efter (torsdag), og der var der ikke noget at gøre, siger målmanden.

Landsholdskollegaerne Sanne Troelsgaard og Theresa Nielsen har over for DR og Ekstra Bladet udlagt samme version af spillernes tilbud.

Det var bare ikke realistisk med en delaftale ifølge Kim Hallberg.

- Vi havde på intet tidspunkt fået nogen sonderinger fra spillerne og Spillerforeningen på, at de kunne være interesseret i en delaftale.

- Tværtimod har de gentagene gange sagt, at de ikke spiller under en delaftale, og derfor var der ikke mulighed for at arbejde hen imod en delaftale.

- Derfor var vi nødt til at tage de foranstaltninger onsdag, siger Kim Hallberg.

