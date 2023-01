DBU-chef forventer ny U21-landstræner i januar

BRØNDBY:Med Jesper Sørensens pludselige skifte til Brøndby står dansk fodbold uden U21-landstræner. Men jagten på en afløser er i fuld gang.

Senere i denne måned forventer DBU's talent- og udviklingschef, Kenneth Heiner-Møller, at kunne præsentere den nye landstræner for de ældste talenter.

- Vi er rigtig, rigtig langt. Vi satser på at have en træner klar i løbet af januar. Det vil være unfair over for denne talentfulde gruppe af spillere, at de ikke ved, hvem der er U21-landstræner, siger Heiner-Møller.

Jesper Sørensen overtog i 2021 jobbet fra spanieren Albert Capellas, der var DBU's første ikkedanske U21-landstræner nogensinde.

Og unionen kigger også denne gang primært efter trænere med dansk pas.

- Det skal allerhelst være en, der kender dansk fodbold. Som udgangspunkt kigger vi efter en dansk træner, men det er ikke et absolut krav.

- Han skal samtidig kende til opgaven, der er lidt speciel, fordi man skal være klar til at afgive sine bedste spillere til A-landsholdet, siger Kenneth Heiner-Møller.

Efter fire slutrundedeltagelser i træk kiksede den seneste U21-årgang kvalifikationen til EM senere på året.

Selv om det selvsagt er en streg i regningen, rummer det også en fordel. Den turneringsfri sommer giver en ny landstræner ro til at arbejde med holdet, inden det bliver alvor med kvalifikationen til næste EM i 2025.

- Det, som har været udfordringen med U21-landsholdet, er, at vi ikke har haft mulighed for at spille en årgang sammen. Vi er gået direkte fra slutrunde til kvalifikation.

- Nu har vi mulighed for et forår med venskabskampe for vores U20-årgang, der jo er vores kommende U21-landshold, påpeger Kenneth Heiner-Møller.

/ritzau/