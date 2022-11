Nu reagerer aalborgenser: Dybt forarget over Fifa

QATAR:Gult kort var den mindste straf, anførerne fra syv VM-nationer kunne se frem til, hvis de havde båret et anførerbind fra kampagnen One Love.

Det siger Dansk Boldspil-Unions (DBU) direktør, Jakob Jensen, på et ekstraordinært pressemøde onsdag.

Danmark undlod ligesom de seks øvrige nationer at bære anførerbindet med antidiskriminationsbudskabet ved første kamp under VM i Qatar, efter at Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) truede med sportslige sanktioner.

Foruden Danmark er Schweiz, England, Wales, Tyskland, Holland og Belgien en del af kampagnen.

- 21. november bad Fifa om et hastemøde for at diskutere sagen. Fifa kom til Englands hotel, og her gjorde Fifa det klart, at der ville være sportslige sanktioner, hvis nogen bar armbåndet. Der ville som minimum være gult kort, siger han.

Der har været snak om, hvorvidt dommerne overhovedet kunne udstikke advarsler med henvisning til fodboldloven, men den tvivl maner DBU-direktøren til jorden.

- Der er hjemmel i Laws of The Game artikel 4 til at give et gult kort. En, der bærer udstyr, der ikke er tilladt, skal sanktioneres. Det kunne have været et gult kort, en anfører, der ikke måtte komme på banen, eller en karantæne, siger Jakob Jensen.

På onsdagens pressemøde deltager DBU's formand, Jesper Møller, også. Han er dybt forarget over Fifas måde at opføre sig på.

Han understreger, at Danmark sammen med de øvrige lande, der var en del af kampagnen, vil komme med et svar.

Landene er "nødt til at reagere", mener han.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg er skuffet og vred, lyder det fra formanden, der er blevet kritiseret for ikke at være synlig nok i debatten.

- Det er fuldstændig uacceptabelt, hvad vi oplever. En ting er, hvad vi skal opleve på pressemøder. Men at bringe vores spillere i en situation så kort tid før en vigtig åbningskamp, hvor man ikke kan bruge et anførerbind, vi havde forventet at bruge, er uacceptabelt og dybt kritisabelt.

Der er lige nu en juridisk vurdering af situationen i gang, tilføjer han.

Fodbolddirektør Peter Møller fortæller desuden på pressemødet, at der ikke vil være andre markeringer fra spillerne under VM.

/ritzau/