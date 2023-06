DBU-fejl koster nedrykning for nordjysk klub: - Vi har aldrig oplevet eller hørt om noget lignende

FREDERIKSHAVN/FARSØ:En skrivebordafgørelse fra DBU Jylland har fået to nordjyske fodboldklubber op i det røde felt.

Frederikshavn fI og Farsø/Ullits IK spillede i søndags om at sikre sig endnu en sæson i Jyllandsserien 2, så da Farsø/Ullits dybt inde i dommerens tillægstid udlignede til slutresultatet 1-1, havde himmerlændingene sikret sig overlevelsen, mens Frederikshavn kunne se frem til en altafgørende playoffkamp om at undgå nedrykning til Serie 1.

Troede de.

Men mandag indløb der pludselig en kontramelding fra DBU Jylland.

- Om søndagen fejrede vi det efter alle kunstens regler, og to af mine spillere nåede sågar at bestille ferie, fordi vi nu var 100 procent sikre på, at vi ikke rykkede ned. Mandag formiddag fik jeg så pludselig en besked fra min formand om, at DBU Jylland havde meddelt os, at vi skal ud i en playoffkamp.

- Det er vi dybt frustrerede over, for vi ser jo vanvittigt dumme ud, når vi har fejret noget, som vi så alligevel ikke har opnået endnu, siger Jens Bojer, der er træner for Farsø/Ullits.

Årsagen til miseren er, at DBU Jylland ikke har været opmærksomme på, at der kommer fire jyske nedrykkere fra Danmarksserien. Det betyder, at der skal findes en ekstra nedrykker fra Jyllandsserien 2, og det bliver Frederikshavn fI, mens Farsø/Ullits så overtager vendelboernes playoffkamp mod Løgstør.

Nordjyske har været i kontakt med DBU Jyllands turneringschef Ole Frandsen, men han henviser til Kristian Nørgaard Thomsen, der er formand for DBU Jyllands disciplinærudvalg.

- Der er sket en fejlinformation fra vores side. Vi har lavet en regnefejl, og det beklager vi, siger Kristian Nørgaard Thomsen.

Har aldrig oplevet noget lignende

Mens Farsø/Ullits stadig har chancen for at påvirke sin egen skæbne, betyder skrivebordsafgørelsen, at Frederikshavn fI må ned i Serie 1 for første gang siden 2018.

- Farsø/Ullits udlignede i overtiden, så vi var i forvejen skuffede over, at vi skulle ud i en playoffkamp, men vi klyngede os til, at vi trods alt havde en mulighed mere. Det er det, vi i flere uger har set som vores worst case-scenarie.

- Det var min anfører, der først gjorde mig opmærksom på, at vi pludselig stod som nedrykker. Først troede jeg, at det var en joke, for i mine 20 år som træner har jeg hverken selv oplevet eller hørt om noget som det her, siger Frederikshavn-træner Steffen Agerbo.

I begyndelsen af juni modtog de to nordjyske klubber endda en bekræftelse af, at da rækkens tophold fra Jetsmark havde trukket sig, ville kampen afgøre, hvem der sikrede sig en ny sæson i Jyllandsserien 2, og hvem der måtte ud i en playoffkamp.

Den mail var underskrevet af DBU Jyllands turneringschef Ole Frandsen.

- Det er en lortesituation, og der er ikke nogen, der er stolte af det. Alle er rigtig kede af den fejl, vi har lavet, og det er Ole Frandsen også.

- Man kan dog sige, at det faktisk er endt, som det blev meldt ud før sæsonen med to nedrykkere og et hold, der skulle i playoff. De blev stillet en ekstra gunstig situation i udsigt på grund af vores regnefejl, og det beklager vi som sagt, siger Kristian Nørgaard Thomsen.

Løsningsforslag bliver fejet af bordet

Beklagelserne er dog ikke nok til at formildne de to nordjyske klubber.

- De dækker sig ind under, at der er sket en menneskelig fejl, men når vi ude i klubberne laver fejl, er DBU ikke sene til at finde bødeblokken frem. Når man laver fejl, er der som regel en konsekvens, men åbenbart ikke for DBU, siger Frederikshavn-træner Steffen Agerbo.

De to nordjyske klubber kan ellers sagtens finde alternativer til DBU Jyllands beslutning om at rykke Frederikshavn direkte ned.

- Vi er kommet med så mange forslag til, hvordan vi kan løse det her på en langt mere sportslig fair måde. Vi kan lave en pulje med ni hold i stedet for otte, og så kan man inden sæsonen få slået fast, hvordan betingelserne er. Om der skal være tre direkte nedrykkere eller to og en playoffkamp.

- Det kan ikke passe, at der ikke kan findes en bedre løsning, men Ole Frandsen vil ikke lytte. Det virker til, at han har besluttet sig. Jeg har også spurgt ham, om han synes, at den her løsning er den sportsligt bedste, men det svarer han ikke på. Det er nok, fordi han ikke kan sige ja til det, siger Farsø/Ullits-træner Jens Bojer.

Ifølge DBU Jylland er det udelukket at udvide puljen med et ekstra hold.

- Det er det, fordi der står i bestemmelserne, at der skal være 14 runder, og det er et stort nok problem at få plads i kalenderen til de kampe i efteråret, fordi ikke alle klubber har adgang til en kunstgræsbane. En udvidelse vil jo også være en ulempe for de andre klubber, der er helt uden skyld i det her, siger Kristian Nørgaard Thomsen, der mener, at afgørelsen om at rykke Frederikshavn ned er den sportsligt mest rimelige.

- Det synes jeg ud fra en betragtning om, at det jo er normaltilstanden, at to hold rykker ned. Det var de regler, vi spillede ud fra, da sæsonen startede, siger han.

I Farsø/Ullits agter Jens Bojer dog at forfølge sagen til det sidste.

- Jeg har sagt til Ole Frandsen, at han ikke har hørt fra mig for sidste gang. Aalborg Frejas, Thisteds, Vejgaards og Jetsmarks trænere har alle udtrykt sympati for vores sag, og vi har også en advokat som sponsor i klubben. Jeg har tænkt mig at få hans vurdering af, om det holder rent juridisk bare at lave om på reglerne, når sæsonen er færdigspillet, siger Jens Bojer.

Der bliver dog næppe ændret på, at Farsø/Ullits lørdag skal spille mod Løgstør om pladsen i Jyllandsserie 2.

- Det sidste, Ole sagde til mig i går, var, at vi kom til at spille uanset hvad, så sådan bliver det nok. Uanset hvordan det går, håber jeg dog, at alle klubber i rækken er klar til at kæmpe den her sag, for det er en dybt urimelig afgørelse, siger Jens Bojer.