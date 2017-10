DBU-formand: Bør afgøres på banen

FODBOLD: De danske landsholdskvinder har et stort håb om, at den aflyste VM-kvalifikationskamp mod Sverige bliver spillet.

Ifølge formand for Dansk Boldspil-Union (DBU) Jesper Møller er det ikke urealistisk, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) kan nå frem til lige nøjagtig den afgørelse.

- Jeg tror, at Uefa lige nu arbejder på, hvordan man kan lande det på en fornuftig måde, siger Jesper Møller efter tirsdagens danske 4-0-sejr over Kroatien i Zagreb.

Formanden fastslår dog, at det er en uafhængig disciplinær instans, der skal behandle sagen 16. november.

Jesper Møller mener, at der skal tages to hensyn, når det gælder aflysningen af Sverige-kampen.

- Når man laver en sanktion, skal den være præventiv. Man må ikke kunne spekulere i at udeblive fra en kamp og derefter håbe på, at man får lov til at spille kampen kort efter.

- Det andet hensyn er, at Uefa og DBU skal sikre en sportslig korrekt afvikling, og det gøres kun ved at spille fodbold og få et resultat på banen. Det gør man ikke ved skrivebordsafgørelser, siger Jesper Møller.

- Lige nu sidder vi med hjertet og håber, at vi skal spille kampen mod Sverige. Og så er der det modsat rettede hensyn, at man ikke må spekulere i at udeblive fra en kamp, siger han.

Spørgsmål: Så du tænker ikke, at spillerne er naive, når der bliver talt om en udsættelse af Sverige-kampen?

- Jeg synes ikke, at andre er naive. Det er vigtigt med synspunkter, og dem skal man respektere.

- Der er opstået en situation, som der ikke findes ret mange afgørelser på.

- Jeg tror, at vi skal lade tingene falde til ro nu og få lavet nogle beskrivelser og undersøgelser over, hvad man kan gøre. Men det ligger i Uefa, siger Jesper Møller.

- Det her med sanktioner og bøder - der er jeg slet ikke. Men det er ikke min beslutning, siger han.

