DBU håber på mild straf efter ja til Kroatien-kamp

FODBOLD: Delaftalen mellem Spillerforeningen og Dansk Boldspil-Union betyder, at de danske fodboldkvinder spiller VM-kvalifikationskamp mod Kroatien tirsdag.

Det er usædvanlig vigtigt i forhold til den kommende straf, der venter DBU, fordi man måtte aflyste fredagens opgør mod Sverige.

Det siger elitechef i DBU, Kim Hallberg.

- Vi har da selvfølgelig et håb om - og en tro på - at det, at vi spiller på tirsdag, ikke kommer os til skade. Det må trods alt være en formildende omstændighed.

- Hvor formildende, må vi desværre vente og se, og der kan godt gå lidt tid, før Uefa (Det Europæiske Fodboldforbund, red.) og Fifa (Det Internationale Fodboldforbund, red.) træffer afgørelse i den sag, siger Kim Hallberg.

DBU kan håbe, at man slipper med at tabe kampen 0-3 på skrivebordet, men det danske kvindelandshold risikerer også at blive smidt helt ud af VM-kvalifikationen og måske blive udelukket fra den kommende EM-kvalifikation. Økonomisk straf kan også komme på tale.

- Vi har ikke fået indikationer fra Uefa.

- Vi har forsøgt, og vi har snakket en del med Fifa og Uefa de seneste dage. For dem er det jo heller ikke rart, at der er en kamp, der ikke bliver afviklet i deres turneringssystem.

- Men de kan af gode grunde ikke sige noget, for det er en uafhængig disciplinær instans, som skal dømme i det her.

Torsdag luftede DBU’s tidligere generalsekretær, Jim Stjerne Hansen, som er det danske medlem af Uefas Control, Ethics and Disciplinary Body, at han først forventer en afgørelse på næste møde i udvalget.

Det næste planlagte møde er 16. november.

- Om de venter helt til det møde eller ej, det kan vi heller ikke få indikationer af.

- Jeg vil ikke spekulere i, om det lige er den 16. november, eller om de sætter sig ned og hastebehandler den af forskellige årsager.

- Jeg har ikke fået at vide, at en hastebehandling ikke kan ske.

- Uefa har ikke sagt til os, at vi må vente til 16. november, og de har heller ikke sagt, at "det tager vi fat på i næste uge". Sådan et svar kan man ikke få, siger Kim Hallberg.