De andre spiller om millioner, men Frederik får næsten ingenting

GATTEN:Siden 2014 er der i Himmerland delt mange millioner ud i præmiepenge til nogle af Europas bedste golfspillere. Golfturneringen Made in Himmerland, der tidligere gik under navnet Made in Denmark, har også millionerne klar i år.

22 millioner kroner er der i den samlede præmiepulje, som spillerne på DP World Tour spiller om. Men for et par stykker på banen betyder pengene ikke det store. En af dem er Frederik Kjettrup fra Aabybro, som repræsenterer Brønderslev Golfklub.

Den 23-årige nordjyde er nemlig amatør og kan ikke modtage mere end nogle tusinde kroner i præmiepenge. Det kræver professionel status. Mens de fleste i feltet får penge for at stille op i sponsortøj, er det Dannebrog, som Frederik Kjettrup viser frem i form af sin landsholdstrøje.

I stedet er det prestige og et blik ind i sin fremtidige karriere, som amatøren Kjettrup får sig i denne uge, hvor han er med i den professionelle turnering i kraft af en invitation.

- Jeg prøver ikke at tænke alt for meget over det. Jeg prøver bare at se, hvor mit spil er lige nu. Der spilles om mange penge, og det er fedt at vide, at de er der, når jeg er færdig som amatør. Men for mig er det en stor mulighed for at se, hvad mit spil rækker til lige nu, siger han.

Skolebænken venter i USA

Den dybere grund til statussen som amatør er hans dagligdag i det amerikanske. Kjettrup går nemlig på Florida State University, hvor han repræsenterer skolens golfmandskab - endda med markant succes. Dermed er han tvunget til at beholde sin status som amatør og frasige sig de potentielle præmiepenge, der ligger i professionelle turneringer, så længe han går på skole.

- Det holder mig derovre, at der er så gode faciliteter og rammer. De har et godt program, som presser mig hele tiden. Der er gode spillere, som presser mig til at blive bedre hver dag. I Aabybro er der ikke alt for mange golfspillere, så det kan blive kedeligt at gøre sig selv bedre på træningsbanen. Det er bedre at have et hold omkring mig, der kan presse mig, siger Frederik Kjettrup.

- Selvom det ikke lyder spændende at skulle tilbage på skolen, har det gjort mig til en bedre spiller på et bredere plan. Jeg har udviklet mig som spiller, så jeg kan nå et højere niveau, lyder det fra nordjyden.

I den første runde på banen ved Gatten viste nordjyden ellers, at han sagtens kan måle sig med de fuldtidsprofessionelle golfspillere, som dyster om millionerne. Med en runde i par indtager han nemlig en delt 15. plads ud af feltets 156 spillere. Det betyder også, at den nordjyske amatør matcher en lang række professionelle tourspillere med mange års erfaring bag sig.

- Jeg havde en sur start, men det var en god følelse at komme tilbage fra det på en dag, hvor scores derude ikke var alt for lave. Der var mange gode birdiemuligheder på mine sidste ni huller, som jeg ikke udnyttede, så der ligger slag derude, hvis jeg har en god dag. Men sådan er det for alle i feltet, siger han.

Drømmer om USA

Selvom titlen som professionel ikke er indtaget endnu, ligger det i kortene, at verdens 19. bedste amatørgolfspiller nok skal tjene sine penge, når tiden på universitetet i Florida er ovre, og en professionel tilværelse venter.

I sommeren 2024 er han færdig med sin uddannelse på Florida State University, hvor han læser sportsmanagement. Derefter satser han på en fremtid på de amerikanske golftours.

- Førsteprioriteten er i USA. Der er mange gode spillere i Europa, men man ser, at når de topper, satser de på USA. Min plan A er at komme ind på en tour derovre, og så har jeg ikke gjort op med mig selv, om jeg skal afsøge Europa i forhold til de invitationer, som jeg kan få. Det vigtige er at få en spillestatus og kæmpe sig op derfra til den tid, siger Kjettrup.

Skal man sætte nordjydens nuværende 15. plads i kontekst, så kvitterede Made in Himmerland i fjor med 315.000 kroner for det slutresultat til de professionelle. Men en amatørspiller må kun modtage omkring 6000 kroner.

Fredag slår Frederik Kjettrup ud klokken 9.20, når han skal spille anden runde af den professionelle turnering i Gatten. Der spilles fire runder, og turneringen afgøres søndag.