De bedste: DM-guld og -sølv til rytterne fra Jammerbugt

Det er med stor sandsynlighed første gang i Danmarkshistorien, at en klub er kommet hjem med både DM-guld og -sølv i disciplinen military for hold. Det er ikke desto mindre det, som rytterne fra Klithuse Militaryklub har gjort. Derfor var der også pyntet op med flag, og klubmedlemmer stod klar, da heste og ryttere vendte retur til Klithuse mandag aften.

- Det er simpelthen en fantastisk oplevelse. Det er helt ubeskriveligt. Vi gik i løbet af dagen og regnede og regnede på resultaterne. Men vi kom altså hjem med både DM-guld og DM-sølv for hold. Det er altså helt vildt, sagde Mette Hedegård, som er formand for Klithuse Militaryklub.

Military er ridesportens triathlon - i blandet fart og spænding. Første del består af dressur, anden del skal rytterne i terrænet, og det er ofte der, det går galt. Det skal gå hurtigt, banen er lang og forhindringerne vælter ikke. Sidste del foregår på springbanen. Her skal man igen holde farten og ikke tage nogle bomme.

- Som formand for en klub er det en kæmpe oplevelse. Sidst vi vandt DM var i 2015 og 2016. Siden da har det været lige ved og næsten - men så må man bare op på hesten, sagde Mette Hedegård med et smil, mens hun fik hingsten Dashing Society XX ind i boksen. Nu kan han og alle de andre DM-heste se frem til et par afslappende dage.

Holdet, der kom hjem med en guldmedalje om halsen, består af Rikke Mortensen, Lærke Larsen, Petrea Hyldgaard og Alia Møller Pedersen. Rikke Mortensen og Lærke Larsen var ligeledes med til at vinde guld ved DM i 2016.

Sølvmedaljerne fik Ulrik G. Jensen, Kamilla Sørensen, Sara Korsbæk Sørensen og Sissel Schult om halsen.

Der var med andre ord kun lutter glade smil hjemme i KMK da pinsen var ovre.

Specielt Sissel Schult var ikke til at skyde igennem. Hun fik 84,5 procent i dressuren, og dermed kun 15,5 i strafpoint. Det ganske imponerende.

- Jeg kommer aldrig til at opleve det igen. Det er noget jeg kommer til leve højt på længe, sagde en storsmilende Sissel.