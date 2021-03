De danske hold er blevet overhalet: - Vi har accepteret, at det er blevet vores rolle i fødekæden

FODBOLD:Der er ingen tvivl om, at kvindefodboldklubben Fortuna Hjørring har set bedre tider. Vi skal tilbage til 2003 for at finde den seneste sæson, hvor vendelboerne kvalificerede sig til finalen i den daværende version af Champions League.

I denne sæson røg Fortuna Hjørring så ud af Champions League-turneringen i ottendedelsfinalen til FC Barcelona med et samlet 0-9-nederlag.

Og selvom Brøndby og Fortuna skiftevis har deltes om at hjemtage mesterskaberne herhjemme, så vender det måske i år.

I øjeblikket indtages førstepladsen nemlig af storsatsende HB Køge, som også slog Fortuna Hjørring ud af pokalen.

Og klubbens cheftræner, Niclas Hougaard, erkender da også, at dansk kvindefodbold i det hele taget har lidt et knæk, når man kigger på evnerne i forhold til resten af omverdenen.

- Der er sket meget på den økonomiske balance, fordi der er nogle klubber, såsom FC Barcelona, der går ind og satser enormt på kvindefodbolden. Det er svært at hamle op med for os. Det skal ikke være ambitionen mere at spille Champions League-finaler, siger cheftræneren.

I stedet vil klubben satse på at producere ungdomsspillere af egen avl, der kan gøre sig i toppen af de kontinentale turneringer.

- Det skal i stedet være vores ambition at udvikle nogle dygtige unge spillere, som kan begå sig på sigt i klubber som FC Barcelona. Vi har accepteret, at det er blevet vores rolle i fødekæden, ligesom de danske superligaklubber. Jeg tror ikke heller, vi forventer, at FCK skal spille i Champions League-finalen hvert år, mener Niclas Hougaard.

På lørdag skal Fortuna Hjørring møde en af de direkte konkurrenter om det danske mesterskab, når HB Køge gæster Nord Energi Arena.