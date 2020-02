De danske mestre kunne ikke slå grundspilsvinderne

ISHOCKEY:Aalborg Pirates vandt tirsdag aften med 5-2 over Rungsted Seier Capital i Metal Ligaen. Dermed måtte de forsvarende mestre fra Rungsted tage hjem uden point, da de mødte nordjyderne, der allerede har sikret sig sejren i årets grundspil.

Allerede efter to perioder så Pirates ud til så småt at have lukket kampen, da canadiske Martin Lefebvre gjorde det til 4-0 lige inden pausen. Dermed tilsluttede han sig listen af aalborgensiske mål sammen med Thomas Spelling, Olivier Hinse og Sebastian Bergholt.

I tredje periode kom Rungsted bedre ind i kampen og dominerede skudstatistikken i opgørets sidste tredjedel. Det kastede også mål af sig, da henholdsvis Mario Lucia og Marcus Olsson reducerede.

Skarpheden var dog ikke tilstrækkelig til at indhente aalborgenserne, da George Sørensen stod som en sikker skanse i Aalborg Pirates-målet.

Til sidst kunne Thomas Spelling udbygge føringen og sikre resultatet 5-2.

Fredag spiller Aalborg Pirates endnu en grundspilskamp uden reel betydning for sig selv, når rivalerne fra Frederikshavn White Hawks gæster Bentax Arena.