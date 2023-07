De kan næsten ikke vente: Om få timer vender byens stolte søn hjem

GLYNGØRE:Torsdag er en på alle måder stor dag for den lille Limfjordsby Glyngøre.

Bysbarnet Jonas Vingegaard vender hjem efter at have taget sin anden Tour De France-sejr i træk, og det skal fejres. Selvom hovedpersonen selv først er programsat til at ankomme kl. 15, så var der allerede fra middagstid godt befolket på byens stadion.

Til daglig har byen godt 1400 indbyggere, men de fyldte ikke meget på sportspladsen, hvor blandt andre Frederikshavn, Vejle og Kolding var repræsenteret.

Charlotte Christensen fra Aalborg og Pia Torp fra Herning var blandt dem, der havde taget turen til cykelheltens hjemby. De to er enige om, at de ikke ville tage til gårsdagens fejring i København, fordi det var for langt væk.

- Jeg tog hjemmefra Aalborg allerede kl. 7.30 i morges. Vi har indlogeret os hos en dame, som vi fandt på Facebook, men som vi ellers aldrig har mødt. Og så vi startede dagen ud med at spise rundstykker sammen, siger Charlotte Christensen.

Pia Torp ser særligt meget frem til at fejre Jonas Vingegaard i Glyngøre, fordi hun sidste år havde planlagt at være med, men planerne gik i vasken i sidste øjeblik.

- Vi synes, det er så sejt, det Jonas har gjort. Men vi synes også, der skal lyde en ros til Trine (Marie Hansen, Jonas Vingegaards hustru, red.), for hvis man ikke har den opbakning fra familien, som Jonas har, så kommer man ingen vegne. Det er sejt, at de er sammen om det, og de er virkelig et stærkt par, siger Pia Torp.

De har sat hele dagen af til festlighederne i Glyngøre, og de har en forventning om, at der kommer rigtig mange mennesker til byen.

- Vi har råbt og skreget og heppet af fjernsynet de sidste tre uger, og vi sad og græd foran TV'et i går, da han blev hyldet i København. Vi er nok i en alder, hvor vi let bliver rørt, siger de foreventningsfulde cykelfans, der selvfølgelig i dagens anledning var iklædt gult fra top til tå.