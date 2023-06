Med uro i maven har Jan Larsen sendt en afgørende ansøgning

AALBORG:Med Mikkel Hansen og Niklas Landin kan Aalborg Håndbold i næste sæson mønstre et hold med dansk herrehåndbolds to største stjerner i de seneste mange år, og i disse dage krydser aalborgenserne fingre for, at man også kommer til at præsentere de to stjerner på den største scene.

Lørdagens nederlag til GOG i den afgørende DM-finale betød, at det var fynboerne, der løb med den direkte kvalifikation til Champions League. Al håb er dog ikke ude endnu, idet det europæiske håndboldforbund, EHF, uddeler seks wildcards.

Et af dem har Aalborg Håndbold nu søgt om.

- Man har aldrig helt ro i maven, når beslutningen er ude af egne hænder, men jeg synes, at vi opfylder mange af de kriterier, som EHF har sagt, at de lægger vægt på, velvidende at vi er oppe mod nogle gode hold, siger Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen.

Han påpeger, at Aalborg Håndbold med henholdsvis en plads i finalen, kvartfinalen og ottendedelsfinalen har leveret gode sportslige resultater i de seneste tre Champions League-sæsoner, og derudover har evnen til at skabe gode rammer omkring kampene også noget at sige.

- Vi har høstet en del roser for vores afvikling af kampene, og det er jo også noget, vi har investeret i. Blandt andet øger vi kapaciteten i Sparekassen Danmark Arena, så der bliver plads til yderligere 500 tilskuere, siger Jan Larsen.

Sidst men ikke mindst har Aalborg-direktøren en trumf i ærmet i form af aftalen med landsholdsmålmand Niklas Landin, der flere gange er blevet kåret til verdens bedste håndboldspiller.

- Niklas er en af de allerstørste spillere, så selvfølgelig har det en betydning. Samtidig kommer Mikkel (Hansen, red.) tilbage, og det er nogle kæmpe profiler, som jeg tror, at EHF gerne vil have med i deres største turnering. Men vi må jo vente i spænding, for vi sidder desværre ikke med ved bordet, når der skal træffes en beslutning, siger Jan Larsen.

10 af de 16 pladser i næste sæsons Champions League er allerede fordelt, idet de går til de nationale mestre i Spanien, Tyskland, Frankrig, Ungarn, Polen, Portugal, Nordmakedonien og Slovenien, mens Tysklands nummer to også er sikret en direkte adgang.

De sidste seks pladser skal fordeles via wildcards. Blandt Aalborg Håndbolds konkurrenter er formentlig de norske mestre Kolstad, der får tilgang af den tidligere Aalborg-stjerne Sander Sagosen, mens de franske, ungarske og polske vicemestre fra henholdsvis Montpellier, Pick Szeged og Wisla Plock formentlig også er gode bud på modtagere af wildcards.

De er kvalificeret til Champions League GOG (Danmark)

Barcelona (Spanien)

THW Kiel (Tyskland)

SC Magdeburg (Tyskland)

Paris SG (Frankrig)

Veszprém (Ungarn)

Kielce (Polen)

Porto (Portugal)

Pelister (Nordmakedonien)

Celje (Slovenien) VIS MERE

Får Aalborg Håndbold ikke et wildcard, må klubben tage til takke med at spille European League.

- Det siger sig selv, at der er stor forskel. De bedste hold spiller i Champions League, og selv om der også er mange dygtige hold med i European League, er det blandt de bedste, vi har ambitioner om at være med, siger Jan Larsen.

Aalborg Håndbold forventer at få vished for sin europæiske skæbne i begyndelsen af næste uge.