De små idrætters OL: Nordjyske kvinder har guld i mund

BIRMINGHAM:Danmark er verdens stærkeste nation, når det kommer til double-kategorien i bowling.

Det blev der natten til tirsdag sat en fed streg under ved World Games i Birmingham, Alabama i USA, hvor det blev til dansk guld i både kvindernes og mændenes double.

Set med nordjyske øjne er der virkelig grund til at hejse flaget, for kvindernes guld blev sikret af de to nordjyder Mika Guldbæk og Mai Ginge.

I finalen slog parret værtsnationen USA efter tre tætte serier. Trods massiv opbakning til det amerikanske par, vandt danskerne den første serie med 199-184, men fik så store smæk i den næste, som amerikanerne Shannon O'Keefe og Julia Bond vandt med 226-182.

Mika Guldbæk og Mai Ginge på sejrspodiet efter finalesejren over de to amerikaneren Shannon O'Keefe og Julia Bond. Privatfoto

De to nordjyder viste dog stærk moral, da de sikrede sig guldet med de overbevisende cifre 226-177 i tredje serie.

Mika Guldbæk spiller til daglig for Nørresundby-klubben Stenhuset, som Mai Ginge også tidligere har repræsenteret. I dag stiller hun op for Kolding-klubben BK Trekanten.

Hos mændene sikrede Dan Østergaard-Poulsen og Jesper Agerbo dansk guld efter finalesejr på 2-0 over Canada.