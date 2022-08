De spiller om millioner i Frederikshavn - drømmeslaget kom efter få timers spil

FREDERIKSHAVN:Den største golfturnering spillet i Vendsyssel var ikke engang to timer gammel, før der blev lavet enhver golfspillers drøm; en hole-in-one.

Sammenholdt med perfekt vejr, en masse glade både spillere og gæster, så kunne man i Frederikshavn Golfklub ikke have fået en bedre begyndelse på fire dages golf i topklasse.

Klubben er nemlig til og med søndag vært for en afdeling af den europæiske Challenge Tour.

- Jeg vil sige det sådan her: Hole-in-one er det perfekte golfslag, og jeg synes, vi har fået den perfekte start på turneringen, jeg kunne drømme om. Vi har mærket en fantastisk opbakning fra byen, og spillerne er glade og viser overskud her lige fra begyndelsen af, fortæller en mærkbart glad Inge Møller Thomsen - golfmanager i Frederikshavn Golfklub.

Inge Møller Thomsen er golfmanager i Frederikshavn Golfklub. Foto: Kim Dahl Hansen

Og hvis man ikke lige ved, hvad den europæiske Challenge Tour egentlig dækker over, så kan man sige, at det i fodboldens verden ville svare til at spille Europa League, lige under Champions League.

Så det er altså nogle rigtig dygtige golfspillere, som man kan opleve i Frederikshavn disse dage.

156 deltager i turneringen, og de kommer fra hele verden for at dyste om i alt 1,9 millioner kroner.

Tæt på stjernerne

Allerede fra begyndelsen var en hel del mennesker taget ud for at følge turneringen på tætteste hold.

Man er nemlig meget velkommen til at se med fra første parket, når der slås ud og man kan også følge spillerne hele banen rundt. Blot man husker at gå bag dem, og være stille når de slår.

156 golfspillere deltager i den fire dage lange turnering, som for første gang afholdes i Vendsyssel. Foto: Kim Dahl Hansen

- I forhold til mange andre sportsgrene, så er man jo helt tæt på stjernerne her. Det er med til at give en folkelig stemning, og det vil vi også gerne have, at her skal være. Sådan lidt festivalagtigt, siger Inge Møller Thomsen, og supplerer med, at alle er velkomne til at komme og kigge på - ganske gratis.

- Sammen om det her

Man mærker da også en god stemning, straks man træder ind i området ved klubben.

Flankeret af palmer - Park og Vej har udlånt 18 styks, som normalt befinder sig på Palmestranden - og øl og isboder kan det netop føles lidt festivalagtigt derude.

Og lige det med de 18 palmer viser meget godt stemningen omkring hele turneringen. Som i øvrigt har været under planlægning i omkring to år.

- Vi har mærket en enorm opbakning fra hele byen til det. Både fra Handelsstandsforeningen, erhvervet og kommunen. Det føles som om, at vi er sammen om det her, og det er virkelig skønt, siger Inge Møller Thomsen, som sammen med mange frivillige har været med til at planlægge det store event.

Bare torsdag var der således 69 frivillige i gang med alt muligt - for eksempel at køre rundt med forplejning til de gæster, som går med rundt på banen.

Flankeret af palmer og øl og isboder kan det fint føles lidt festivalagtigt i Frederikshavn Golfklub disse dage. Foto: Kim Dahl Hansen

Golfdanmarks Venedig

Frederikshavn Golfklub råder over 75 hektar, og selve banen er undertiden blevet kaldt for golfdanmarks Venedig.

"Men heldigvis er det ikke nødvendigt med hverken gondol eller svømmevest for at gå en runde på den både hyggelige og charmerende, men særdeles krævende parkbane placeret smukt i fredskov nord for byen tæt på vejen til Skagen... Det er en naturbane, når den er bedst, og lad os vove påstanden om, at den har rekorden i Danmark for våde strafområder på samtlige 18 huller."

Således beskrives banen, som lige nu ligger græs med mere til Challenge Touren, af Frits Christensen fra Golfavisen.

Efter torsdag og fredagens runder kommer de omkring 60 bedste spillere videre til lørdagens og søndagens spil.

Blandt spillerne er der blandt andet de kendte danske navne Oliver Hundebøll og Martin Simonsen.

Turneringen TV-transmitteres i resuméudgave til potentielt 400 millioner tv-seere på verdensplan.

Hele turneringen er som nævnt gratis for publikum og Frederikshavn Golfklub inviterer alle til at deltage og opleve den fantastiske stemning.

Det forventes, at der kommer cirka 4.000 tilskuere i løbet af arrangementet.

Challenge Tour Frederikshavn august 2022