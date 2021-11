Debutant blev helt i Jammerbugts overtidsdrama

FODBOLD:Takket være to scoringer fra Sead Gavranovic og en straffesparksredning i overtiden fra debuterende Pape Seudou Ndianye tog Jammerbugt FC fredag aften et enkelt point med hjem fra udekampen mod Esbjerg.

Det blev 2-2, og dermed tog Jammerbugt igen point fra den tidligere superligaklub, der tidligere på sæsonen tabte 0-1 i Pandrup.

Pointet var Jammerbugts 15. i denne sæson i ligeså mange kampe. Det rækker til en øjeblikkelig niendeplads.

Esbjerg fB - Jammerbugt FC 2-2 (1-1) Mål: 0-1 Sead Gavranovic (21. minut), 1-1 Mads Larsen (23. minut), 2-1 Oliver Svendsen (63. minut), 2-2 Sead Gavranovic (68. minut) Advarsler: Solomon Ogberahwe, Jammerbugt (50. minut), Nikolaj Lyngø, Jammerbugt (90. minut), Bardhec Bytyqi, Jammerbugt (90. minut) Jammerbugts opstilling (3-4-3): Pape Seudou Ndianye - Moussa Kamara, Nikolaj Lyngø, Mads Larsen - Aleksandar Damjanovic (Mubaarak Mohamud Nuh, 87. minut), Christian Rye, David Edvardsson, Solomon Ogberahwe - Omar Natami (Frederik Høgh, 73. minut), Sead Gavranovic (Kelvin Emmanuel Igbonekwu, 73. minut), Bardhec Bytyqi

Esbjerg sad tungt på spillet i kampens indledning, og hjemmeholdet fik også kampens første store chance efter otte minutters spil.

Mads Larsen fandt en helt fri Elias Sørensen midt for mål, men Esbjerg-angriberen sparkede den store chance forbi mål.

Jammerbugt var anderledes effektive, og efter 21 minutters spil tog nordjyderne føringen. En lang fremlægning fra David Edvardsson kunne Esbjergs Isak Olafsson ikke håndtere, og han headede bolden ned for fødderne af Sead Gavranovic, der elegant løftede bolden over målmand Ramon Ten Hove og ind i det tomme mål.

Glæden varede dog kort, for bare to minutter senere blev der bragt balance i regnskabet. Jammerbugts defensiv blev fanget ud af organisation af en fejlaflevering fra Nikolaj Lyngø. Det gav frit løb mod mål til Mads Larsen, der med et elegant chip fik passeret den debuterende Jammerbugt-målmand Pape Seudou Ndianye.

Godt et kvarter inde i anden halvleg tog Esbjerg også føringen. Jammerbugts Mads Larsen og målmand Pape Seudou Ndianye lod ikke til at kunne blive enige om, hvem der skulle tage sig af en lang fremlægning. Det udnyttede Oliver Svendsen til at komme imellem og prikke den løse bold i mål.

Jammerbugt svarede dog godt igen, og fem minutter senere var der igen bragt balance i regnskabet. Efter energisk arbejde i venstre side fik Bardhec Bytyqi sendt bolden ind i feltet, og her dukkede Sead Gavranovic op. Angriberen bankede bolden op i nettaget og gjorde sig selv til dobbelt målscorer.

Få øjeblikke senere var gæsterne også tæt på føringen, og igen blev Jammerbugt farlige efter fint samarbejde mellem Bardhec Bytyqi og Sead Gavranovic. Førstnævnte stod atter for godt forarbejde, men denne gang måtte Gavranovic dog se sin afslutning blive blokeret ud til hjørnespark.

Næste gode chance tilfaldt også Jammerbugt FC, men Nikolaj Lyngø headede en stor hovedstødsmulighed snert forbi mål.

Dybt inde i overtiden var det alligevel tæt på at ende i en stor nedtur for Jammerbugt. Kampens dommer Jonas Bæk mente, at Bardhec Bytyqi havde blokeret et frisparksforsøg med hånden, og det gav et straffespark.

Debuterende Pape Seudou Ndianye blev dog helten, da han flot klarede Patrick Schmidts forsøg fra 11 meter.