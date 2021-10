Debutant vågnede op i Finland, men endte dagen som matchvinder i Frederikshavn

ISHOCKEY: Tirsdag aften var der endnu en gang dømt lokalbrag, da Frederikshavn White Hawks tog imod Aalborg Pirates hjemme i Nordjyske Bank Arena. Selvom der var lagt op til det helt store brag, så blev realiteten en lidt flad fornemmelse, da begge nordjyske hold virkede langt væk fra topniveauet.

Kampen fik dog en dramatisk afslutning, da Frederikshavn White Hawks, trak det længste strå og vandt med 2-1 på et mål, som blev scoret blot to sekunder inden slutsignalet på tredje periode.

Et sejrsmål, der skabte en masse ballade, da piraterne valgte at trække en challenge på episoden. Det resulterede i en nervepirrende ventetid for begge hold og de tilhørende fans, der måtte se på, mens kampens dommer kiggede episoden igennem på skærmen. Dommerne dømte i hjemmeholdet favør, og så kunne hjemmeholdets tilskuere endnu en gang bryde ud i jubel.

Det var debutant Aleksi Halme, der var målscorer og dermed blev aftenens helt store helt.

- Det føles utroligt. Jeg har spillet et par kampe i Finland, men jeg har mest siddet på bænken og ikke spillet så meget, så det var fedt at være i aktion i kampen, og jeg ser allerede frem til den næste kamp, fortæller den nye White Hawks-spiller, der først sluttede sig til resten af truppen i løbet af selve kampdagen.

- Jeg vågnede faktisk i Finland klokken fire i morges og gik på mit første ud af to fly klokken 7. Så jeg fik en lille lur i løbet af dagen, og så spillede jeg kampen her i aften, forklarer han.

Selvom det nok var den ultimative drømmedebut, var det ikke nogen brandkamp fra den noget trætte spiller.

- Det var lidt hårdt, og mine ben er meget ømme nu, men det var dejligt med en sejr, og nu vi vil nyde dagen i morgen, fortæller Aleksi Halme.

Den unge finne drømte om noget helt særligt tilbage i sin klub i Finland, hvilket høgene i det kolde Nordjylland kunne tilbyde ham, og derfor faldt aftalen på plads mellem de to parter.

- Jeg havde hørt en masse godt omkring klubben, og jeg kender Jari (Pasanen, cheftræner, red.). Jeg fik ikke meget spilletid tilbage i Finland, hvilket jeg vil få her, og derfor passer det her sted perfekt for mig, konstaterer den unge spiller.

Med en sejr i sin første kamp for klubben har han også allerede smag for mere - både sejre og spilletid.

- Mit mål med klubben er at vinde, men også at få mere spilletid, så jeg kan udvikle mig, lyder det fra Aleksi Halme.