Debuten var med gelé i benene: Nu er Magnus fast mand i Superligaen

FODBOLD:Magnus Christensen er et perfekt eksempel på den type historie, som de gerne vil fortælle i Superligaklubben AaB.

En nordjysk dreng som tager turen gennem AaB's ungdomssystem og bider sig fast på superligaholdet. I denne sæson har 22-årige Magnus Christensen spillet på et stabilt højt niveau og sat sig tungt på den defensive plads på AaB's tremandsmidtbane. At han er kommet så langt stod ikke lige i kortene, da han i juli i 2016 fik sine første minutter i Superligaen i en udekamp mod Randers FC.

- Min ben føltes som gelé første gang bolden kom over til mig, og jeg havde bare lyst til at løbe væk. Det kan man selvfølgelig ikke, og det havde nok set lidt mærkeligt ud, men som i så mange andre fodboldkampe skulle den første aktion lige ud af kroppen og den lykkedes, og derfra gik det fint, fortæller Magnus Christensen i den nyeste udgave af fodboldpodcasten Ripodsten.

Her forholder Magnus Christensen sig også til den kritik, han har været udsat for undervejs. Flere både fans og eksperter har peget fingre af, at han i mange kampe har spillet bolden for meget til siden og bagud.

- Jeg har da set kritikken og anerkendt det, men jeg tror det meste af det foregår på sociale medier, for når jeg møder folk til hverdag, er de bare glade for at møde én, så det er sådan lidt mærkeligt, men det er min træner, jeg skal lytte til, alle andres mening kan være lidt ligegyldig, lyder det fra AaB'eren.

Der bliver i Ripodsten blandt meget andet også set frem mod søndagens lokalslag mellem AaB og Hobro på Aalborg Portland Park. De øvrige medvirkende er Jammerbugt FC's cheftræner Bo Zinck og NORDJYSKE Mediers sportsjournalist Søren Olsson. Ripodsten kan høres og hentes der, hvor du finder dine podcasts. Det kunne eksempelvis være Apple Podcasts , Spotify , Podimo, SoundCloud mv.