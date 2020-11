Debuttræneren rystede posen: Mere kreativ frihed og et signal til spillerne

FODBOLD:Søndagens debut til Peter Feher som cheftræner bød foruden en AaB-sejr på nogle ændringer på holdet. Tim Prica fik sin debut fra start i angrebet, mens midtstopperne Jores Okore og Mathias Ross blev henvist til bænken.

- Vi har snakket om i trænerteamet at ryste posen lidt og få andre typer ind, fortæller Peter Feher.

I forsvaret blev Daniel Granli og Kristoffer Pallesen som noget nyt i forhold til nederlaget mod Vejle valgt til at indtage to af de tre bagerste pladser.

- For mig er det også at pointere over for de forsvarsspillere, der er, at de skal tage spillet med bolden seriøst. Det er ikke altid teknik, som det handler om. Det handler også om at forstå, hvor boldene skal afleveres hen, siger Peter Feher.

Samtidigt var det med tanke på konkurrencen i truppen og blikket på de offensive bejlere, at Tim Prica fik en plads i startelleveren, mens Tom van Weert erstattede ham fra bænken.

- Det var Tims tur til at vise sig frem denne gang. Vi får mange i spil, og det er vigtigt, når mange spillere byder sig til startopstillingen, tilføjer den nye AaB-chef.

Med Jacob Friis’ bratte og uventede afsked med AaB har Peter Feher ikke haft mange træninger med holdet, inden Brøndby gæstede Aalborg Portland Park. Men der er alligevel sket lidt.

- Der er måske lidt større kreativ frihed. Men mange af tingene ligger tæt op ad det, som vi har arbejdet med tidligere. Peter kommer ikke for at revolutionere det hele. Det minder om det, som vi har lavet før, men der er nuancer, siger Jakob Ahlmann.

De små ændringer manifesterede sig også i starten af kampen mod sjællænderne, hvor Brøndby kom til chancer på baggrund af fejl i AaB’s egne kæder.

- Der var nogle nye idéer til opspillet, som vi skulle få til at fungere. Noget fungerede, og andet gjorde ikke. Det må vi se på. Det sidder ikke i skabet til at starte med, når han kun har haft ansvaret i få dage, lyder det fra backen.

AaB's næste superligaopgør er ude mod Randers FC.