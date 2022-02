Decimeret Aalborg-bagkæde vandt to kampe på tre dage: - Jeg skal spille mig i form

HÅNDBOLD:For en uge siden fik Lukas Sandell hængt en guldmedalje om halsen som det synlige bevis på, at han er europamester, men Aalborg Håndbolds svenske højre back har ikke fået lov at hvile på laurbærrene.

I fraværet af de fire bagspillere Sebastian Henneberg, Martin Larsen, Aron Pálmarsson og Felix Claar er Lukas Sandell en af de spillere, der er trukket størst veksler på i først fredagens udesejr over TTH Holstebro og siden i søndagens 37-32-sejr i lokalopgøret mod Mors-Thy, hvor Lukas Sandell kvitterede med otte scoringer, inden han fik et lille pusterum i kampens absolutte slutfase.

- Det har været en hård start, men det er sjovt at spille kampe, så jeg klager ikke. Det var en utrolig hård kamp i dag, fordi jeg havde en følelse af, at tempoet var højt hele vejen igennem, men jeg kan godt lide den slags kampe, siger Lukas Sandell.

I kraft af de fire afbud har Aalborg Håndbold reelt spillet med tre bagspillere i to kampe på mindre end 48 timer. Det gav blandt andet uvant meget angrebstid til Henrik Møllgaard, der scorede seks gange i søndagens kamp.

- Jeg er træt nu. Det er lang tid siden, jeg har spillet 60 minutter, og oveni det kommer jeg fra en slutrunde, hvor jeg kun har dækket op, og hvor der ikke rigtigt har været tid til at styrketræne ved siden af. Jeg har et konditionelt efterslæb og skal lidt spille mig i form, men det er trods alt sjovere end at løbe intervaller i januar, konstaterer Henrik Møllgaard.

For Lukas Sandell har den store mængde spilletid også været som at gå fra 0 til 100. Under EM blev han konstateret smittet med coronavirus, hvorfor han gik glip af Sveriges afgørende medaljekampe.

- Kroppen har det fint. Som regel har man behov for hvile efter en hård slutrunde, men nu fik jeg jo en pause under EM. Men det var ikke sjovt hverken at kunne gøre fra eller til i de afgørende kampe. Jeg var meget mere nervøs, end hvis jeg kunne have spillet kampene.

- Heldigvis nåede jeg ud af isolation på finaledagen, så jeg kunne se finalen live og være med til fejringen bagefter, siger Lukas Sandell.

Men nu gælder det altså hverdagen i Aalborg Håndbold. De fire point på under 48 timer betyder, at de forsvarende mestre har sat sig tungere på andenpladsen, som formentlig også er det højst opnåelige i grundspillet. Der er seks point op til GOG på førstepladsen.

- Vi skal stå bedst muligt, når vi går ind i slutspillet, så vi skal have to point med over, og det giver andenpladsen jo også. Vi ville gerne have vundet grundspillet, fordi det er en kæmpe fordel i forhold til at komme med i Champions League, men først og fremmest skal vi have de to point med over, for det har historisk vist sig, at det er meget vigtigt i forhold til at nå semifinalerne, siger Henrik Møllgaard.

Aalborg Håndbold skal i kamp igen allerede på onsdag, hvor der venter en udekamp mod Fredericia HK, der i øjeblikket indtager tredjepladsen fire point bag nordjyderne.