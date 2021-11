Decimeret Vendsyssel-hold storsejrede på fyn

HÅNDBOLD:Vendsyssel Håndbold besejrede søndag Gudme HK på udebane med hele 40-21.

- Det er helt fantastisk, vi spiller godt i alle 60 minutter, selvom vi har haft en hård uge, hvor to af vores spillere har været i isolation på grund af corona. Samtidig har vi mange spillere ude, og vi måtte derfor have vores assistenttræner med i truppen, som den eneste udskifter, så jeg er så stolt af holdet, fortæller cheftræner Olivia Kecman ekstatisk.

Vendelboerne bragte sig i front allerede fra start og kørte derefter videre i samme stime gennem hele kampen, hvor hjemmeholdet var chanceløse.

Ved pausen førte gæsterne med hele 22-9, hvilket kun blev udbygget stort i anden halveg, hvor man lykkedes med at vinde med 19 mål.

- Vi ser frem til at have 14 dages fri, for det har været en hård uge, og spillerne fortjener lidt pause, for de gjorde det så godt, og der er ikke en finger at sætte på kampen, understreger Olivia Kecman