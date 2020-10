Defensiven er på plads - men nu skal Vendsyssel FF skabe chancer

FODBOLD:1. divisionsholdet fra Vendsyssel har nu spillet seks kampe i streg uden sejre. Det står klart, efter HB Køge lørdag vandt et tæt opgør i Hjørring med 1-0 lørdag.

Det lyder ikke just positivt. Men cheftræner Lasse Stensgaard ser alligevel udvikling på holdet, der gennem sæsonen har lukket store mængder af mål ind i enkelte kampe.

- Tidligere havde vi et udtryk, hvor vi ville presse højt hele tiden. Men vi fik nogle slag over næsen på det, og det har straffet os hårdt. Så nu skal vi være mere stabile og hænge bedre sammen. Vi står lidt mere kompakt i stedet for at stå åbent, lyder det fra cheftræneren.

Dermed har enkelte oplevelser som femmålsnederlaget til Aarhus Fremad og nederlaget på seks mål mod Fremad Amager sat sine spor i holdets dispositioner.

- Det er lidt med et defensivt udgangspunkt nu. Vi er også blevet okay stabile defensivt, og så får man nemt et enkelt point. Men vi skal simpelthen begynde at sparke flere ind, bemærker han.

Holdet kæmper nemlig fortsat med at eksekvere på den offensive del. Trods tilgangen af flere offensive muligheder kommer Vendsyssel frem til få chancer i kampene - og formår ikke at udnytte dem.

- Det kæmper vi med. Det er ikke sagt i ond mening over for holdet. De kæmper nemlig alt, hvad de har lært. Men vi skaber alt for lidt, og så er man jo også afhængig af at holde nullet for at få point. Det kan man jo ikke i alle kampe.

- Men det er dejligt med nogle mere stabile præstationer. Det er første skridt på vejen til den rigtige, offensive udvikling, siger cheftræner Lasse Stensgaard.

Trods udvikling kradser krisen i Vendsyssel. Indtil videre har man ikke formået at omsætte en spillertrup med en god mængde erfaring fra højere niveauer end den danske 1. division.

- Jeg kan finde nok finde seks, syv, otte eller ni hold i rækken, der ville sige, at deres hold har den slags niveau. Men når man prøver på at ændre på noget, kan det gå ud over præstationerne, siger Lasse Stensgaard.

Vendsyssel FF’s næste opgave er på næste søndag, hvor der venter en udekamp mod Silkeborg IF.