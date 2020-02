Degraderet EH Aalborg-træner stopper øjeblikkeligt

HÅNDBOLD:Tidligere på ugen valgte ledelsen i håndboldligaklubben EH Aalborg at degradere Simon Olsen fra cheftrænerposten til en rolle som assistent. Den model kunne han dog ikke forligne sig med, så nu stopper han med øjeblikkelig virkning.

Efter en stime på 12 nederlag i træk blev Morten Holmen hentet ind ude fra - for at forsøge at forhindre, at EH Aalborg rykker ned i damernes 1. division. Men nu bliver der altså ændret i besætningen under den nye cheftræner.

Ifølge en pressemeddelelse fra EH Aalborg træder U19-træner Kenneth Hedegaard til og bliver assisten for Morten Holmen i resten af sæsonen.