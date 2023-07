Degradering kom bag på AaB-målmand

AALBORG:Et lille halvt års ventetid sluttede fredag endelig for Josip Posavec, da målmanden fik 45 minutters spilletid i AaB's 2-1-sejr over Vendsyssel FF i en testkamp.

Den 27-årige kroat blev for et år siden hentet til AaB som førstemålmand, men da han i oktober blev ramt af en lårskade, forsvandt hans status som førstevalg.

Det blev ganske vist til spilletid i flere af testkampene sidste vinter, men da det blev alvor i 3F Superligaen, var Josip Posavec pludselig degraderet til tredjevalg. Overhalet af unge Theo Sander, mens tyske Nico Mantl var blevet lejet i RB Salzburg og også gik ind foran i køen til spilletid.

- Det er hårdt, når man ikke har mulighed for at hjælpe sine holdkammerater og passe det job, jeg har elsket, siden jeg var lille.

- Selvfølgelig blev jeg overrasket over, at jeg blev tredjevalg, men det er bag mig nu. Lige nu er vores eneste fokus at få bragt AaB tilbage til Superligaen, og jeg tænker kun på at træne og præstere så godt som muligt, så jeg kan give noget tilbage til holdet, siger Josip Posavec.

Forårets degradering får ham ikke til at gøre tanker om et klubskifte.

- Så længe jeg er her, har jeg kun fokus på AaB. Man ved aldrig, hvad der sker, men jeg har kontrakt med AaB i to år endnu, og det er det eneste, der fylder noget for mig lige nu, siger Josip Posavec, der fik de første 45 minutter på banen i fredagens testkamp.

Her havde han nok at se til mod et velspillende Vendsyssel-hold, der kunne være gået til pause med en større føring end 1-0, hvis det ikke havde været for Josip Posavecs redninger.

- Det har været en lang periode uden kampe for mig, så jeg nød bare at kunne passe mit arbejde og spille med mine venner igen. Jeg synes, at jeg leverede en god præstation, og det er jeg rigtig glad for.

- Men vi havde halvanden uges hård træning bag os, så der kommer bedre præstationer fra både holdet som helhed og fra mig, lover Josip Posavec.

Næste testkamp for AaB er på fredag i Ikast mod FC Midtjylland.