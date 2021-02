Deja vu: Pirates lukker hullet til tophold efter superafslutning

ISHOCKEY:På tre dage har Aalborg Pirates hentet seks point på grundspillets klare favoritter fra Rungsted. Dermed er den store triumf i grundspillet inden for rækkevidde for aalborgenserne efter søndagens sejr over nordsjællænderne.

Aalborg Pirates - Rungsted 6-3 Periodecifre: 0-2, 2-0, 4-1 Mål: 0-1 Bertram Kristensen (01.18), 0-2 Bertram Kristensen (09.53), 1-2 Carl Neill (32.20), 2-2 Pierre-Olivier Morin (39.42), 3-2 Martin Lefebvre (48.29), 4-2 Pierre-Olivier Morin (51.16), 5-2 Mikkel Højbjerg (54.35), 5-3 Mattias Persson (55.11), 6-3 Thomas Spelling (58.18) Udvisninger: Aalborg 2, Rungsted 1

Ligesom i fredagens opgør i Hørsholm var Aalborg Pirates skarpest i tredje periode, hvor de søndag sikrede sejren på egen is og dermed en fuld pointhøst. De vandt nemlig 6-3 efter stillingen 2-2 inden den sidste og afgørende periode.

Med sejren er der kun halvandet point op til Rungsted, mens Esbjerg søndag blev degraderet til tredjepladsen i Metal Ligaens grundspil. Der er tre kampe tilbage inden slutspillet.