Deltog ikke i AaB-træning: Nordmand skal opereres

FODBOLD:Martin Samuelsen måtte udgå med en blodnæse i forbindelse med fredagens kamp mod FC Midtjylland. Det gjorde ham ukampdygtig, og til onsdagens træning på Hornevej var den norske offensivspiller heller ikke at finde.

Og som kommentatorerne på TV3 Sport spekulerede i, da Samuelsen mod sin vilje måtte udgå, var der ganske rigtigt tale om en brækket næse.

- Martin skal opereres i morgen, og han kan derfor ikke være med til torsdagens træning. Forhåbentlig kan han få en ansigtsmaske og komme sig hurtigt. Det er op til den lægelige stab herfra, men jeg håber ikke, han er ude særlig længe, lyder det fra Martí Cifuentes.

23-årige Samuelsen er hentet til AaB på en lejekontrakt, der gælder for den indeværende sæson. Hvis han gør det godt, kan aalborgenserne indfri en købsoption, som er inkluderet i aftalen.

Foruden tre A-landskampe og 36 U-landskampe for Norge, har Samuelsen repræsenteret et væld af engelske klubber, heriblandt West Ham og Manchester City.

Næste opgave for AaB venter i Farum på søndag, hvor FC Nordsjælland lægger kunstgræs til på Right to Dream Park.