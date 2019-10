Den elendige stime fortsatte for Vejgaard

FODBOLD:Seks nederlag på stribe og en målscore på 2-22.

Det er hårde tider for Vejgaard B. i 2. division i fodbold, der søndag ellers gjorde fin figur i hjemmekampen mod Dalum. Desværre For nordjyderne scorede de fynske gæster kampens enlige mål.

- Det er tungt for tiden. Men jeg synes, vi i dag leverede en rigtig god og energisk præstation mod Dalum. Vi kom rigtig godt ud i et højt pres og skabte mange gode situationer. Og så ramte de os med et mål få sekunder før pausefløjtet, sukker træner Christian Flindt-Bjerg.

Han erkender at være bekymret, men føler sig samtidig overbevidst om, at det nok skal vende.

- Hvis vi fortsætter med at arbejde hårdt, så får denne dårlige stime en ende. Som amatørklub kender vi godt vores position i hierarkiet, og heldigvis hentede vi mange point i starten af sæsonen. Så det ser ikke håbløst ud, siger træneren, der i søndagens kamp måtte se bort fra hele 11 mand og kun havde tre markspillere på bænken.

- Vi er utrolig hårdt ramt. Nogle er skadede, nogle har karantæne og nogle er ikke tilgængelige af andre grunde. Det kan være job eller uddannelse, og i dag manglede vi også en spiller, der skulle til polterabend. Sådan er vilkårene i Vejgaard, og det må vi respektere, når vi ikke aflønner spillerne, siger Christian Flindt Bjerg.