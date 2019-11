Den farlige engel grundlagde sejren: - Dejligt, at vi kan holde fortet rent

ISHOCKEY:Det ellers så uindtagelige Pirates-fort slog gevaldige revner, da SønderjyskE tirsdag lagde vejen forbi til et topopgør i Metal Ligaen.

Aalborg Pirates var inden kampen ubesejret hjemme på Bentax Isarena, og det er de fortsat efter et stærkt comeback i tredje periode, hvor de vendte et truende nederlag til en sejr på 4-2.

Det var Pirates-backen Anders Krogsgaard, som et minut inde i tredje periode lagde grundstenen for comebacket, da han var først over en returpuck fra Tim Davisons afslutning.

Anders Krogsgaard er glad for, at nordjyderne kan fastholde den stærke stime på hjemmebane.

- Det er altid dejligt, at vi kan holde fortet rent. Det handler om at være stærke på hjemmebane, for det har vi set de sidste mange år, kan være afgørende i slutspillet, siger han.

Aalborg Pirates' nøgle til sejr har ofte været, at de har vist sig særdeles stærke i tredje periode hjemme i Bentax Isarena. Det var også tilfældet tirsdag, da Pirates vandt tredje periode med hele 4-0. De har dermed vundet de seneste otte tredje perioder på hjemmebane med 24-6.

Det skyldes ifølge Anders Krogsgaard, at de altid tror på tingene og ikke afviger fra den gameplan de har lagt, selvom de møder modgang.

På trods af at Anders Krogsgaard har sit udgangspunkt i det defensive, så er han nummer tre på pointlisten hos Pirates med sammenlagt 17 mål og assists, og han er allerede tæt på at slå sin personlige pointrekord for en hel sæson, som blev sat i seneste sæson med 23 point.

- Det er fantastisk, at jeg kan sætte nogle personlige rekorder, men jeg spiller også på et hold, som fungerer. Det er dejligt, at det går godt personligt, og holdet har succes, lyder det fra backen.

Anders Krogsgaard er med over 450 spilminutter den spiller i ligaen, som har spillet længst tid uden at blive sendt i straffeboksen, og det har han en forklaring på.

- Jeg kan godt lide at skøjte, og der er nok nogle, der tænker: ”Hold da magle, han skøjter mange kilometer i løbet af en kamp,” men det er sådan, jeg godt kan lide at spille. Hvis du skøjter og har pucken, så er risikoen for at lave udvisninger lidt mindre, lyder begrundelsen fra Pirates-spilleren.

Aalborg Pirates får først muligheden for at beskytte deres fort igen, når Odense Bulldogs lægger vejen forbi om tre uger.