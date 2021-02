Den fødte ishockeystjerne: Ny bog sætter fokus på Ehlers-dynastiet

ISHOCKEY:Onsdag 10. februar udkom en ny bog om danskerne i verdens stærkeste ishockeyliga, NHL. Her sætter forfatteren Michael Søvsø blandt andet fokus på aalborgensiske Nikolaj Ehlers, der til daglig spiller for canadiske Winnipeg Jets.

Bogen "Danskerne i NHL - en liga for sig" fortæller historien om de i alt 14 danskere, der siden 2007 har formået at få en skøjte indenfor i det nordamerikanske ishockeymekka.

I samarbejde med forlaget Lindhardt & Ringhof bringer vi her en del af bogens kapitel om Nikolaj Ehlers, der fik ishockeyen ind med modermælken og allerede i en tidlig alder fik talentspejdere til at spærre øjnene op.

Fakta om Nikolaj Ehlers Født: 14. februar 1996 Moderklub: AaB Ishockey Højde: 1,82 meter Vægt: 78 kilo Position: Wing Draftet: 2014 i 1. runde som nummer ni af Winnipeg Jets NHL: 2015-: Winnipeg Jets Øvrige klubber: Young Capitals, Berlin, Aalborg IK/AaB Ishockey, EHC Biel-Bienne Junior, EHC Biel-Bienne, Halifax Mooseheads VIS MERE

Bogen om danskerne i NHL er udgivet af på forlaget Lindhardt & Ringhof.

Den fødte stjerne

Det har altid faldet Nikolaj Ehlers nemt at stå på skøjter. Som om klingen er en naturlig forlængelse af hans fod. Når han sætter farten op, svæver han majestætisk hen over isen.

Fagtidsskriftet The Hockey News har kaldt Nikolaj Ehlers som den hurtigste skøjteløber i verden, han har slået alle rekorder for hurtigløb i Winnipeg Jets-rekorder, og hans finske holdkammerat, Patrik Laine, kalder ham en af de hurtigste spillere i NHL.

I et ældre tv-klip fra DR kan man se en otteårig Nikolaj Ehlers løbe rundt på rulleskøjter og hamre slagskud af som det naturligste i verden. Han er søn af Heinz Ehlers, et af Danmarks helt store ishockeynavne, og har haft et talent så enormt, at de fleste, der har set ham på is, aldrig har været i tvivl om, at han nok skulle nå helt til NHL en dag.

- Mine forældre har fortalt mig om mine første skøjtetag, da min far spillede i Berlin, og at det gik rimelig hurtigt med at få fat. Da vi kom hjem til Aalborg, var der en kunstskøjteløbstræner, som hjalp mig med teknikken, men dybest set har jeg ikke skullet tænke over skøjteløbet. Det har faldet mig helt naturligt. Jeg er fuldstændig bevidst om, at det er min største styrke, og selv om der er små justeringer, man altid kan arbejde med, er teknikken ikke noget, jeg har ændret så meget på. Til gengæld er jeg helt klar over, at jeg skal arbejde med at bruge mit skøjteløb på den klogest mulige måde for at ’drille’ mine modstandere. Skøjter jeg bare rundt i fuld fart hele tiden, vil det være for nemt for modstanderen at læse mit spil, siger Nikolaj Ehlers.

Han nævner et helt bestemt mål fra sæsonen 2019/2020 som illustration af, hvordan han har forbedret sin evne til at skabe ravage hos modstanderen. I slutningen af januar 2020 havde Winnipeg Jets hjemmebane mod Boston Bruins. Ehlers var på isen mod en kæde af Bruins’ bedste spillere og modtog pucken i neutral zone.

Nikolaj Ehlers har fra dag ét formået at gøre en forskel i NHL. Arkivfoto: John Hefti/USA TODAY Sports/Ritzau Scanpix

- Jeg kommer med fart op gennem banen, men stopper derefter en lille smule op for at få backerne til at fokusere anderledes. Så sætter jeg farten op, accelererer igen og kører rundt om Boston-spillerne på venstre side for at fiksere dem. Jeg kommer hele vejen rundt om målet og finder Patrik Laine, der kan skyde direkte på min pasning inde foran mål. Der er tidspunkter, hvor man bare skal af sted, men andre tidspunkter, hvor man lige skal en smule ned i tempo for at forvirre modstanderen. Det her mål er et godt eksempel på, hvordan jeg ’driller’ mine modstandere og gør noget andet, end de forventer, siger Nikolaj Ehlers.

Faktisk er hans beskrivelse af målet beskeden og neutral. Hvad han ikke forklarer, er, at han med sit sublime skøjteløb fik Boston-backen Charlie McAvoy til at stå fuldstændig stille. Da Nikolaj Ehlers rundede målet og afleverede på tværs til Patrik Laine, stod alle fem Bruins-spillere og målmand Tuukka Rask og kiggede fikserede på danskeren, der let kunne sende en perfekt pasning hen til holdkammeraten, der i fri position skød pucken ind ved nærmeste målstolpe. Det var et regulært mesterstykke.

En særlig familie

Nikolaj Ehlers voksede op i et af de store dynastier i dansk ishockey. Hans farfar, Jens Ehlers, var en respekteret leder og træner i aalborgensisk ishockey i sportens spæde start herhjemme, og det viste sig hurtigt, at hans søn Heinz, født i 1966, havde talent for ishockey. Som dreng i den blå og hvide IK Aalborg-trøje var han modstanderne overlegen, og allerede som 18-årig slog han igennem i den bedste svenske række for storklubben Leksand, hvor han allerede som 18-årig brød igennem i den bedste svenske række, Elitserien.

Heinz Ehlers var så god, at et svensk statsborgerskab var på tale, fordi svenskerne så en potentiel landsholdsspiller i den unge dansker. Heinz Ehlers valgte dog at forblive i den rød-hvide trøje og blev en frontfigur på det danske landshold i 1990’erne. Han blev draftet af New York Rangers, men nåede aldrig til NHL. Til gengæld havde Heinz Ehlers en strålende klubkarriere i Europa, hvor han var blandt topspillerne i markante klubber som Leksand, AIK Stockholm, Klagenfurt og Berlin Capitals. Overalt, hvor Heinz Ehlers dukkede op, imponerede han med sit store blik for spillet og sin tekniske færdigheder, der var blandet med råstyrke og en aldrig giv op-attitude. Heinz Ehlers dukkede sig ikke for nogen på isen, og da hans karriere som spiller var overstået, gik han direkte over i et trænerjob i AaB Ishockey, som han førte til flere finaler om det danske mesterskab. Det fik europæiske klubber til at øjne hans evner som træner.

Den første var den schweiziske EHC Biel-Bienne, en klub fra en smukt beliggende schweizisk provinsby med fokus på urmagerkunst og ishockey. Heinz Ehlers førte EHC Biel-Bienne op i den bedste schweiziske række i 2008 – for første gang i 13 år – og skænkende ungdomsafdelingen et supertalent, de ikke tidligere havde set magen til på egnen. Det var sønnen, som Heinz Ehlers havde opdraget med både kærlig og hård hånd.

Heinz Ehlers forlod hellere hallen, når sønnen Nikolaj spillede dårligt, end han blev og gav gode råd. Foto: Henrik Bo

- Jeg måtte tvinge Nikolaj til at stoppe i nogle måneder, da han var mindre, fordi han ikke mente, han behøvede at spille med hjelm. Heldigvis kom han på bedre tanker efter et par måneder eller tre. Vi har også altid haft den regel, at hvis man starter til noget, om det så er ishockey, fodbold, tennis eller hvad de nu har spillet, så gør man sæsonen færdig, og man møder op hver gang. Der er trods alt holdkammerater, der står og venter, og en træner, der har brugt tid på at lave et træningsprogram. Så kan ikke bare blive hjemme, fordi man ikke lige har lyst den dag, har Heinz Ehlers sagt til Nordjyske Stiftstidende.

En ofte fortalt historie om far/søn-forholdet er anekdoten om, at Heinz Ehlers ofte forlod hallen, når Nikolaj ikke spillede godt nok som dreng og junior i Schweiz.

- Historien er en lille smule overdrevet. Det forholder sig sådan, at hvis jeg kunne se, at Nikolaj kørte rundt på halv fart og ikke gjorde det godt, så gik jeg ud i bilen i stedet for at råbe efter ham. Jeg brød mig ikke selv om, at forældre råbte efter børnene. Så for ikke at skeje ud var det bedre at tage konsekvensen og gå udenfor. Af hensyn til Nikolaj og af hensyn til min egen position inden for sporten. Jeg var jo et kendt ansigt i ishockeykredse og kunne ikke tillade mig at skabe mig over nogle børn. Men nu var det jo for det meste sådan, at Nikolaj var den bedste. Derfor er det ikke sket særlig mange gange,” har Heinz Ehlers forklaret i et interview med B.T.