Den første af mange: Ishockeyklubber kigger ind i sort fremtid

ISHOCKEY:Fredagens fyring og nyansættelse på direktionsgangen i Aalborg Pirates kan blive den første af mange i den fremtid, som de danske idrætsklubber kigger ind i lige i øjeblikket.

Aalborg Pirates sagde farvel til Morten Secher og ansatte i stedet økonomichefen Lars Laursen, og det fortæller, hvad alt dybest set handler om hos både Pirates og stort set alle andre danske klubber. En skrantende økonomi, der ikke har udsigt til at blive bedre lige med det første.

I fodbolden har vi i den seneste uge set de danske klubber plædere for, at der igen kunne åbnes for den såkaldte superligaordning, hvor der ikke har kunnet påvises et eneste tilfælde af Covid-19, men politikere og sundhedsmyndigheder har sagt nej begrundet i det generelle smittetal.

I ishockeyen rammes man endnu hårdere af de nuværende begrænsninger, der kun tillader 375 tilskuere pr. kamp. Hos Aalborg Pirates havde man i sidste sæson et tilskuergennemsnit på 3171 pr. kamp, og der skal ikke megen hovedregning til for at konkludere, at klubben alene på de 24 grundspilskampe kommer til at tabe adskillige millioner, hvis restriktionerne på 375 pr. kamp fastholdes.

Læg dertil et slutspil med potentielt 12 hjemmekampe, der ofte er blevet afviklet for fulde huse, og millionbeløbet bliver bare endnu større.

Samtidig har klubberne også til nogen grad levet på velviljen hos både sponsorer og tilskuere, der i høj grad har vist støtte ved at forlænge aftaler, forny sæsonkort og købe billetter til fiktive events som ”Den Aflyste Finale”, der har givet ekstra kroner i kassen.

Men på sigt må man også formode, at virksomheder, der heller ikke har det for nemt i disse tid, også forventer at få noget igen for den betragtelige investering, som de smider i sporten - i øjeblikket uden at få meget igen. I hvert fald ikke det netværk omkring kampene, som mange sponsorater ofte er bundet op på.

Der er lovet støtteordninger, men endnu har klubberne ikke set noget til pengene, og ikke alle ishockeyklubber har en buffer at tære på. Og i en sport, hvor eliten i forvejen er meget smal med kun ni klubber i den bedste række, der har økonomien til at være med, så er der simpelthen ikke råd til at miste klubber, fordi de må dreje nøglen om.

Det er den fremtid som dansk ishockey og flere andre sportsgrene kigger ind i - og så venter der en fattig fremtid for os alle.