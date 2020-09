Den hvide puma er sulten: - Det eneste der mangler er et job

FODBOLD:Det var i oktober 2019, at Jimmy Nielsen efter en turbulent tid i Hartford Athletic, meddelte, at han stoppede som cheftræner i USL-klubben.

Den mangeårige AaB-keeper og klublegende, med tilnavnet "Den hvide puma", sagde dermed farvel til sit andet job, som cheftræner i den næstbedste fodboldrække i USA, og indtil videre lader det tredje træner-job altså vente på sig. En del af forklaringen kan findes i coronavirussens indtog i USA og resten af verden, og Jimmy Nielsen har måttet væbne sig med en tålmodighed, som han erkender efterhånden er ved at være tyndslidt.

- Jeg er motiveret og klar som aldrig før til at komme i gang med et nyt job, Jeg er sulten og har forberedt mig med stort set alt. Jeg har haft mange samtaler med spillere, og jeg har lidt mere end en håndfuld spillere klar til at følge mig, der hvor jeg skal hen. Jeg har også staben klar, alt afhængig af hvor klubben står, og hvor meget der skal bruges. Så jeg er godt forberedt, det eneste jeg mangler nu er sådan set bare et job, lyder det fra Jimmy Nielsen i den seneste udgave af NORDJYSKEs fodboldpodcast Ripodsten.

Han håber at næste destination i trænerkarrieren igen bliver en USL-klub.

- Det er en spændende liga i en rivende udvikling, siger Jimmy Nielsen.

Mens den tidligere AaB-målmand fra sin nuværende base i Kansas City har brugt meget tid på at forberede sig på næste jobmæssige udfordring, har han i forbindelse med, at coronavirussen, blandt andet lukkede skolerne, også holdt sig i gang med privatundervisning i fodbold for grupper på op til fire personer. Et tilbud som viste sig at være yderst populært i Kansas City og omegn.

- Der var stor efterspørgsel, men nu er det fladet ud igen efter skolerne og klubfodbolden er startet igen, men jeg havde da lige halvanden måned, hvor det var voldsomt. Det var fint nok til at holde mig i gang, men det er altså ikke det, jeg skal lave fremadrettet, konstaterer Jimmy Nielsen.

Du kan høre ham fortælle meget mere om sine 10 år i USA i Ripodsten. Podcasten kan findes på nordjyske.dk/lyt og andre podcastplatforme som eksempelvis iTunes, SoundCloud, Podimo, Spotify mv.