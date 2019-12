Den professionelle drøm er slået til tælling for nordjyske boksere

BOKSNING:Jørgen Hansen, Gert Bo Jacobsen og Søren Søndergaard er bare nogle af de nordjyder, som har markeret sig i professionel boksning.

Siden de glade dage med promoter Mogens Palle som frontfigur, er det i løbet af de seneste 15 år gået konstant nedad bakke i den hårdtslående branche, og professionel boksning er her i slutningen af 2019 nærmest ikke eksisterende i Danmark. Det er blandt andet et af emnerne i den nyeste udgave af NORDJYSKE Mediers sportspodcast Arena, hvor to tidligere professionelle boksere, Michael Rask og Kasper Bruun, er gæster. Michael Rask har de seneste år været formand hos AK Jyden, mens Kasper Bruun siden september har siddet på formandsposten i Pandrup Bokseklub og de begræder begge, at der ikke længere er en gulerod i form af en professionel karriere for deres største talenter, med mindre en udenlandsk promotor vil satse på dem.

- Det er jo lidt synd for amatørerne. De er gode boksere, men de har ikke noget step videre. Der er ikke rigtig nogen at gå til. Der er ikke nogen ordentlig stald til dem. Og det er altså synd for dem, for det er et mål at blive professionel, når man starter med amatørboksning, lyder det fra Michael Rask i podcasten.

I dansk professionel boksnings velmagtsdage ville Pandrup Bokseklubs Frederik Lundgaard Jensen være et varmt bud på en bokser, som inden længe skulle smide undertrøjen. Han er helt suveræn i sin vægtklasse i Danmark, hvilket har resulteret i vunde syv DM-titler i træk og nordjydens næste store mål er at sikre sig en billet til sommerens OL.

- Men det er jo ingenting ved at blive professionel, hvis man ikke kan få nogle ordentlige aftaler, og det er ikke muligt lige nu, siger Kasper Bruun.

Udover de to tidligere professionelle boksere er NORDJYSKE Mediers sportsredaktør Claus Jensen også med i studiet til snakken om den nordjyske bokseverden. Arena kan høres og hentes de steder, hvor du finder dine podcasts eksempelvis Apple Podcasts , Podimo, Spotify , SoundCloud mv.