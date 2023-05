Den store helt på hjemmebane: Det kan ikke blive bedre

THISTED:Der var gang i Thyhallen på sidste dagen til EM i styrkeløft. Den sidste lokale styrkeløfter i aktion ved mesterskaberne var Casper Futtrup fra Thisted Vægttrænings Forening, TVF, der skulle forsøge sig i 120 kilo-klassen. Han skulle fortsætte den gode stime for de lokale, der alle har gjort det godt ved EM.

Casper Futtrup var stolt over at repræsentere sin forening på hjemmebanen i Thyhallen.

- Det betyder jo alt at få lov at prøve det på hjemmebane. Jeg troede ikke, det ville komme til at ske, men så skete det, fortalte han.

Casper Futtrup fra Thisted Vægttrænings Forenings i 120 kilo-klassen til EEPC 2023 i Thyhallen. Foto: Torben Hansen

I første disciplin, squat, startede Casper Futtrup ud med 362,5 kilo, som han løftede uden problemer. Det satte ild til thyboen, der i andet og tredje forsøg slog rekorder på henholdsvis 377,5 og til sidst 387,5 kilo til et kæmpe brøl i Thyhallen. Dermed slog han sin egen og den danske rekord i squat i 120 kilo-klassen med hele 12,5 kilo.

Det blev til en fjerdeplads i squat bag to ukrainere og en franskmand, men med to danske og personlige rekorder slået, var Casper Futtrup tilfreds.

Endnu en dansk rekord

Næste disciplin var bænkpres, og her trådte thyboen ud med et kæmpe smil på læben. Første og andet forsøg på 250 og 257,5 kilo blev bænket uden problemer. På sidste forsøg, var det tydeligt at høre, at Casper Futtrup var på hjemmebane, og det gav ham kræfter til at løfte de 265 kilo i bænkpres. Thyboen fik altså godkendt seks ud af seks forsøg, og var derfor godt med i totalen.

Casper Futtrup i en dødløft til EEPC 2023 i Thisted. Foto: Torben Hansen

Sidste disciplin var dødløft, hvor Casper Futtrup fortsatte sin utrolige præstation. Den erfarne styreløfter dødløftede først 270, 285 og til sidst 300 kilo uden at blinke og til stående applaus. Dermed fik han altså godkendt imponerende ni ud af ni forsøg. Det bragte hans total op på 952,5 kilo, hvilket er en ny og overlegen dansk rekord med hele 22,5 kilo.

Selvom han stod uden medaljer, så var det altså en tilfreds thybo, der kunne sætte et punktum på et vellykket EM i styrkeløft i med Thisted og Thyhallen som ramme.

- Jeg synes, det gik over al forventning i dag. Den danske rekord er noget, jeg har kigget på længe, fortalte Casper Futtrup og tilføjede:

- Jeg har jo selv været med til at holde stævnet. Så det kan jo ikke blive bedre. Det kan simpelthen ikke blive bedre.