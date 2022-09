Den store heppefest: Karby gav den hele armen til 100 Miles

KARBY:Mens mørket så småt sænkede sig over Mors, begyndte Karby at røre på sig.

Midt på en pløjemark blinkede de kulørte lamper lystigt, mens meterhøje højttaler bragede gennem septemberaftenen fra ladet af en lastbilsættevogn. Rundt om sad publikum ved borde og bænke og drak kaffe, og selvom det skuede roligt, så var det populært sagt stilhed før stormen.

Med det samme en løber nærmede sig i horisonten, kom der liv i de fremmødte. Mens publikummer linede op langs vejen fik volumenknappen et ekstra vrid, og musikken skiftede til den ønskesang, som den pågældende løber havde oplyst til DJ'en. Nummeret "Hjertestarter" med bandet Nephew var et populært valg.

Mens løberne kæmpede sig over 110 km.-mærket, var der både klapsalver, røgmaskine og high-fives på den anden side. Løbets tredjeplads nr. 149 Per Christiansen stoppede kortvarigt op for at strække lidt ud, og flere løbere benyttede lejligheden til at iføre sig refleksvest og lygte, sådan som løbsreglementet foreskriver.

Det store lokale håb nr. 109 Jacob Justesen forsvarede fortsat sin andenplads, da der var godt 20 km. igen, men der var stadig god afstand op til nr. 120 Morten Thye, der havde ført løbet siden start. Afstanden ned til de resterende løbere taget i betragtning tyder alt på, at slaget skal stå mellem de to herrer, der lige nu er i front.

Det var desværre ikke alle løbere, der nåede at opleve den veloplagte stemning fra heppekoret i Karby. Kl. 22 var 12 løbere udgået, herunder lokale Kim Høxbro, Kurt Andersen, Martin Vangsgaard og Mikkel Mikkelsen.

Det vurderes, at den første løber over 160,9 km.-mærket på Østerstrand i Nykøbing, og dermed altså vinderen af 100 Miles, krydser målstregen omkring kl. 24.

100 Miles 2022