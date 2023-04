Den tidligere Aalborg- og Frederikshavn-spiller Tobias Kisum er død

INDLAND:Den tidligere ishockeyspiller Tobias Kisum, der havde en fortid hos både Frederikshavn White Hawks og det daværende AaB Ishockey, er pludselig død i en alder af 37 år.

Det fortæller Tobias Kisums barndomsklub Rungsted Seier Capital på sin hjemmeside.

- Det er med stor sorg, at vi har modtaget meddelelsen om Tobias Kisums bortgang - blot 37 år gammel - den 11. april 2023, lyder det fra den nordsjællandske klub.

Tobias Kisum spillede for AaB Ishockey - forløberen for Aalborg Pirates - fra 2008 til 2012, mens det blev til en enkelt sæson for Frederikshavn White Hawks fra 2012 til 2013. Dermed var Tobias Kisum en del af det Frederikshavn-hold, der i 2013 var tæt på at vinde mesterskabet. I sidste ende blev det dog til et overtidsnederlag i den syvende og afgørende DM-finale mod Sønderjyske.

Tobias Kisum sluttede sin ishockeykarriere med to sæsoner i barndomsklubben Rungsted fra 2014 til 2016. Siden havde han en civil karriere som advokat, og som sådan var han aktiv i Metal Ligaens disciplinærudvalg indtil for få uger siden.

Tobias Kisum efterlader sig sin hustru Maj og parrets to børn.