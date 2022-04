Denne angriber kan blive AaB's redningskrans

FODBOLD:Det blev til et bittert nederlag, da AaB lørdag tabte til B93 i Gjensidige Kvindeligaens kvalifikationsspil. Trods en tidlig føring og en senere udligning til AaB, løb københavnerne nemlig med alle tre point.

B93 - AaB 3-2 (0-1) Mål: 0-1 Benedicte Moss (29. minut), 1-1 Kristine Lindgaard (49. minut), 2-1 Julie Madsen (66. minut), 2-2 Hannah Adler (88. mninut), 3-2 Josephine Nielsen (89. minut)

Advarsler: Emma Simonsen, AaB (41. minut), Julie Madsen, B93 (83. minut) VIS MERE

Det betyder, at AaB nu har fem point op til den ene kvalifikationsplads for en yderligere sæson i landets bedste række. Men der er nu kun fem runder tilbage til at hoppe forbi netop B93 og indhente AGF. Til det formål kan cheftræner Peter Pedersen dog glæde sig over, at en AaB'er er kommet godt i gang i kvalifikationsspillet.

Benedicte Moss scorede nemlig for tredje kamp i streg for aalborgenserne. Den 24-årige angriber kom til Nordjylland i fjor efter at have tørnet ud for ASA Aarhus.

- Hun er med afstand vores bedste spiller igen i denne kamp. Vi kan altid spille hende. Hun er hurtig, kropsstærk, har målnæse og kæmpe løbekapacitet. Hun er en komplet fodboldspiller. Hun har virkelig flyttet sig og gør en stor forskel. Når hun får mere tro på sig selv og bliver mere egoistisk, så kommer hun til at lave mange mål, siger AaB-cheftræneren.

Benedicte Moss sendte AaB foran i opgøret mod B93, men sidenhen gik det galt i det københavnske. På tre dødbolde formåede modstanderne nemlig at vende kampen.

- Vi var på bolden det meste af tiden og spillede en fin fodboldkamp. Vi scorede to flotte mål, og men vi var ikke så gode på deres hjørnespark. Vi holdt dem fra chancer gennem hele kampen bortset fra tre dumme hjørnespark. Så langt hen ad vejen var det godkendt, bemærker han.

- Vi har et problem med høje bolde i eget felt, og det skal der arbejdes meget med. Vi tør ikke heade dem væk. Men ellers er vi spillemæssigt fint med, tilføjer Peter Pedersen.

Dermed ser han fortsat lys for enden af tunnellen i jagten på overlevelse i Gjensidige Kvindeligaen. Her spiller de to bedste fra kvalifikationsspillet, der består af en pulje af hold fra ligaen samt 1. division.

- Det er bare pokalkampe hver gang, og så må vi gøre det hele op til sidst. Det er tæt hver gang, og vi har tabt tre kampe med ét mål nu. Når det vender, kan det være, det er os, der vinder de tætte kampe, siger Peter Pedersen.

AaB's kvindemandskab har spillet i Kvindeligaen siden oprykningen i 2020.