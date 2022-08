Analyse: Denne spiller mangler fortsat på AaB's holdkort

Idéen slog ned som et lyn - men Birgitte måtte kæmpe i fire år for at få den realiseret Da sygeplejerske Birgitte Hasselgaard Jensen for små fire år siden kom på ideen med at bruge en papkasse til at løfte patienters ben før og efter en operation, drømte hun ikke om den mur af bureaukrati hun skulle slås med, før idéen blev en realitet. Hun var undervejs ved at opgive flere gange i rendyrket afmagt, men er i dag glad for, at hun holdt fast