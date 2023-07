Der blæser nye taktiske vinde over Himmerland

KOLDING:Én ting er helt sikker. Der er kommet en ny dødboldskonge i 1. divisionsklassen. Kolding IF er ganske enkelt uhyggelig i den disciplin. Det gav man tre eksempler på mod Hobro.

Normalt er Hobro sin modstander overlegen i den del af spillet, men Martin Thomsens mandskab blev i den grad overmatchet af Kolding i lørdagens kamp.

Hobro kom foran med 1-0 ved Frederik Elkær. Det mål vender vi tilbage til, for Koldings drabelige dødbolde er også en sætning eller to værd. Ud fra lørdagens træningstendenser er der ingen tvivl om, at alle hold i 1. division får problemer med at dæmme op for Koldings offensive standardsituationer.

Det positive for Hobro er, at man fik set tegninger til et nyt spillemæssigt udtryk. Det så man i glimt mod Kolding. Sydjyderne forsøgte flere gange at gå op at presse højt på Hobro, men hver gang formåede Hobro at spille sig forbi presset.

Via sikre pasninger og med kalkuleret risiko fik Hobro vist, at man er ved at lægge et helt nyt og overraskende lag på spillet. I de seneste mange sæsoner har Hobro været kendetegnet som et hold, der har spillet med absolut nul risiko i spillet med bold. Hellere en lang bold for meget, end et boldtab for meget har været udgangspunktet.

Nu er der anderledes boller på Hobro-suppen, og Martin Thomsen er ikke bleg for at give sin del af opskriften.

- Vi har en ambition om at blive mere boldbesiddende, og det er en forventning, at man kommer til at se os mere i boldbesiddelse end tidligere. Vi vil gerne have flere pasninger i holdet, fordi det er et greb, som vi også gerne ville kunne bruge i kampene, siger Martin Thomsen.

Mod Kolding så man tegninger til et mere ambitiøst Hobro-spil. Blandt andet var det meget markant, hvor Mads Freundlich indtager en nøglerolle i det nye koncept. Som den defensive midtbanespiller er han afgørende for at spillet bliver bygget rigtigt op. Derudover er det også tydeligt, at man stoler mere på Jonathan Fischer end det var tilfældet med Adrian Kappenberger i forhold til at indgå i spillet.

Mads Freundlich er én vigtig brik i puslespillet, men det samme kan siges om spillere som Muamer Brajanac og Laurs Skjellerup på toppen. De skal være dygtige til at spille med ryggen mod mål, og her er det indlysende at Laurs Skjellerup er en vigtig station på vej frem mod modstandernes mål.

På samme måde er nytilkomne Mathias Kristensen og Christian Hørby også spillere, der kan bidrage til et mere pasningsorienteret spil fra Hobros side.

- Vi har fået nogle typer ind, som kan være med til at give os flere muligheder. Det giver mig helt klart flere muligheder rent taktisk, og dem skal vi prøve at udnytte. Det er bare vigtigt for mig at understrege, at vi skal holde fast i de dyder, der har været gennemgående i de foregående sæsoner, men vi vil også gerne bygge på vores spil, forklarer Martin Thomsen.

- I Mathias har vi fået en spiller, der også er dygtig på kuglen, så vi har en del midtbanespillere, der stærke i pasningsspillet. Det er en helt klar strategi, men vi har fortsat også spillere, der er dygtige i presspillet. Vi skal finde den rigtige balance i det, siger Martin Thomsen.

Netop Mathias Kristensen var ikke med, da Hobro spillede sin generalprøve. En lille overbelastningsskade sendte ham på tribunen.

Samlet set var det en tilfreds Martin Thomsen, der dog noterede sig, at lidt dødboldstræning nok ikke vil skade.

- Nogle gange er det meget sundt, at man lige får sådan en påmindelse inden sæsonen går i gang. Vi er klar til at spille om point. Det synes jeg, at vores spil i første halvleg viste. Vi fik blandt andet scoret et flot gennemspillet mål, siger Martin Thomsen.

Hobro åbner sæsonen næste søndag med en udekamp mod FC Fredericia.