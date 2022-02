Der bliver næsten fuldt hus til nordjysk lokalbrag: Ung aalborgenser er rykket over i fjendens lejr

ISHOCKEY: Hallerne var gabende tomme, da Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks mødtes i to opgør mellem jul og nytår, så det kommer som en kærkommen forandring, at alle coronarestriktioner er ophævet, når de to nordjyske ishockeyrivaler onsdag aften tørner sammen i Aalborg.

Aalborg Pirates-direktør Lars Laursen forventer at kunne byde mere end 4000 tilskuere indenfor.

- Jeg er ikke sikker på, at vi når helt op på 5000, men lige nu ser det ud til, at vi passerer 4300-4400 tilskuere. Vi skulle jo egentlig have spillet den her kamp 11. januar, men den blev udsat, fordi vi troede, at vi skulle spille Continental Cup på det tidspunkt.

- Det betyder, at vi nu kan afvikle et lokalopgør uden restriktioner, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for, siger Lars Laursen.

Det er også vigtigt med tanke på økonomien.

- Det er vores plan, at vi igen skal ud af året med sorte tal på bundlinjen. Det var et stort slag i ansigtet, at vi måtte spille uden tilskuere i nytårskampen, fordi den traditionelt er så stor for os, så vi skal lige tilbage på bølgelængde, men det skal vi nok komme, siger Lars Laursen.

Har fået masser af tillid

Jonathan Brinkman er en af de spillere, der skal i aktion i den velbesøgte Sparekassen Danmark Isarena onsdag aften, men til en forandring er han nu på gæsternes side. I sidste uge lejede Frederikshavn White Hawks aalborgenseren i Rødovre for resten af sæsonen.

- Det bliver underligt. Jeg har prøvet at spille i Aalborg i Rødovre-trøjen, men det bliver selvfølgelig anderledes, når jeg nu spiller for Frederikshavn i et lokalopgør, siger den 20-årige forward, der har fået en god start i White Hawks med to point i sine to første kampe.

- Jeg er kommet fint fra land, fordi jeg også har fået en del tillid fra træneren fra start. Jeg er blevet sat direkte ind i førstekæden i de første kampe, og den tillid er jeg selvfølgelig rigtig glad for.

- Det var en god mulighed for mig at komme til Frederikshavn. Både i forhold til min personlige udvikling, men chancerne for at vinde pokalen og mesterskabet er jo også noget større i Frederikshavn, end den var i Rødovre. Det betyder meget, at der er meget på spil, siger Jonathan Brinkman, der i Frederikshavn er blevet genforenet med sin bror Sebastian, der tog skiftet fra Aalborg forud for sidste sæson.

- Vi spillede sammen i en sæson, da jeg var 17, men har så ikke gjort det siden, og det er rigtig godt at spille sammen med ham igen. Det betød også noget, at der var et kendt ansigt, da jeg kom herop. Jeg tror også, at familien er glad for, at det er blevet lidt nemmere at følge os, nu når vi spiller i samme klub, siger Jonathan Brinkman.

Frederikshavn White Hawks vandt det seneste nordjyske lokalopgør, da det 30. december blev til en 3-1-sejr i Aalborg, og den bedrift satser Jonathan Brinkman på at gentage.

- Alt kan ske i det her rivalopgør. Aalborg er et godt hold, og de har hjemmebane, så de er vel umiddelbart favoritter, men lykkes vi med vores spil, synes jeg, at mulighederne er fine, siger Jonathan Brinkman.

Der er kampstart klokken 19.