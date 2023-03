Der er lagt op til håndboldfest på Mors: DM-guld skal forsvares i egen hule

NYKØBING:I foråret 2022 blev der skrevet historie, da Mors-Thys U19-hold vandt DM-guld for første gang i klubbens historie. Det blev der lagt mærke til, og siden er flere spillere fra guldholdet blevet fast inventar på klubbens ligahold.

Dengang blev guldet sikret i Gudme efter to aldeles suveræne sejre i semifinalen og finalen. I år bliver det på eget halgulv at Mors-Thy Håndbolds U19-hold efter alt at dømme skal jagte en ny guldmedalje i weekenden 22-23. april.

I skrivende stund er det ikke helt sikkert, at Mors-Thy vil være repræsenteret i finaleweekenden, men alt tyder på, at det nordvestjyske håndboldakademi booker billet til finalestævnet i Nykøbing Mors.

- Lige nu er vi på førstepladsen, og vi skal vinde tre af de sidste fem kampe for at være sikre på at kvalificere os direkte til finalestævnet. Det virker som en realistisk mulighed, at vi klarer den udfordring. Vi ligger trods alt nummer et lige nu og har set stærke ud, siger Lars Svane, der er akademichef og talentchef i Mors-Thy Håndbold.

Han glæder sig over, at værtsrollen er havnet i Nykøbing Mors, hvor man efter alt at dømme kan lave en stor håndboldfest.

- Det er historisk stort for klubben, at vi får det her værtsskab. Jeg tror, vi skal 20 år tilbage for at finde et fortilfælde, hvor DM-guldet er blevet afgjort på disse kanter. Dengang var det med René Toft på holdet, og de endte med at tabe til Thomas Mogensen og Odder. Nu har vi efterhånden kvalificeret os til finalestævnet en del gange, så vi er meget begejstrede over udsigten til at spille et DM-finalestævne på hjemmebane, siger Lars Svane.

- Den helt store drøm er naturligvis, at vi ender med at vinde DM-guld på hjemmebane. Det er der bestemt også en mulighed for. Vi har tabt til GOG i denne sæson, men vi har også besejret dem i Gudme, så vi tror på, at vi har holdet til at gå hele vejen, men nu skal vi som sagt først kvalificere os, siger Lars Svane.

Der er en håndfuld af de nuværende U19-spillere, der har gjort sig gældende på Mors-Thys ligahold i denne sæson, så det er en seniorhærdet stamme, man kan fremvise på holdkortet.

- Det er først og fremmest sammenholdet, der har været fremherskende i denne sæson. Sidste sæsons guldhold havde kun fire andetårsspillere, så langt de fleste spillere på denne sæsons hold var også med til at vinde DM for et år siden. Vi har opbygget en fantastisk kultur, hvor alle er med på, hvad det her handler om. Det er ikke nødvendigt for trænerne at irettesætte fejl og mangler, for oftest er det noget spillerne selv kan ordne indbyrdes, siger Lars Svane.

Nu er håbet, at hallen i Nykøbing Mors bliver fyldt op.

- Vi håber da på, at vi kan få 1200 mennesker i hallen. Normalt har vi jo en flot opbakning til U19-holdets kampe, så vi forventer, at det kan blive endnu større, når det nu bliver et finalestævne.

Strukturen er sådan skruet sammen, at der er en vest- og en østpulje. Nummer et fra hver af de to puljer går direkte videre til DM-stævnet. De to resterende pladser skal nummer to fra øst dyste om med nummer to, tre og fire fra vest.

Umiddelbart er Mors-Thy eneste nordjyske bud på en finaledeltager på tværs af de jo køn. Aalborg Håndbolds U19-hold ligger på en femteplads uden den helt store forhåbning om at indhente Bjerringbro på fjerdepladsen. I pigernes liga er EH Aalborgs U19-hold placeret på en sjetteplads uden chance for at nå top fire.