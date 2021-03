Der er mere end finalepladsen på spil mod Aalborg Pirates' onde ånd

ISHOCKEY:Syv gange har Esbjerg slået Aalborg Pirates i indeværende sæson. Vestjyderne slog det nordjyske ishockeymandskab ud af Final Four, mens de alle seks gange har hentet den interne sejr gennem grundspillet i Metal Ligaen.

Aalborg Pirates får dog muligheden for at ende denne sæsons forbandelse gennem syv potentielle kampe, når Esbjerg venter i semifinaleserien.

Tirsdag står første opgør mod den onde ånd, der slog Frederikshavn White Hawks ud af kvartfinalerne.

- Om ikke andet bør det give ekstra motivation til at slå dem. Hvis vi skal vinde titlen, så skal vi jo slå dem alle alligevel. Udefra er det nemt at sige, at det ikke er en ønskemodstander, men sådan kan man ikke helt sætte det op. Vi har ikke været på bar bund mod dem, og vi synes, at vi har været lidt uheldige, siger Jeppe Jul Korsgaard.

Angriberen ser mest af alt frem til en semifinaleserie, der meget vel kan blive særdeles tæt og underholdende

- Esbjerg spiller meget som os, så vi får lov til at spille hockey frem for at møde en pakket defensiv. Det handler bare om at være der på dagen og være kyniske. Jeg ser frem til nogle gode kampe, siger han.

Selvom den interne grundspilshistorik mellem holdene i indeværende sæson klart vil udpege esbjergenserne som favoritterne til finalepladsen, så kommer Aalborg Pirates ind til serien i storform. De har således kun tabt én kamp ud af de seneste 11 - hvoraf de seneste fire blev vundet i en tidlig afgørelse af kvartfinaleserien mod Herlev.

- Mod Herlev var vi gode til at lukke kampene i tredje periode. Selvom vi var bagud, kom vi stærkt tilbage mod dem. Det blev aldrig rodet. Men så er det til gengæld træls at have siddet et stykke tid med den her pause, siden vi fik lukket den tidligt, siger forwarden.

Første kamp i semifinaleserien mellem Aalborg Pirates og Esbjerg spilles tirsdag klokken 17.30 i Bentax Arena.