Der er nedslående nyheder for ny AaB-spiller

AALBORG:Superligaklubben AaB købte denne vinter Kasper Jørgensen i Lyngby, men højrebackens entré i det nordjyske er bestemt ikke forløbet, som han havde håbet på.

Efter at have været en del af en fejlbehæftet defensiv i forberedelserne til foråret var han med til at tabe de to første superligakampe. Siden var uheldet ude efter en halv times spil af pokalkampen mod Viborg FF, hvor han kom skævt ind i en tackling og fik et vrid i både knæ og ankel.

- Desværre er meldingen, at der går lang tid, før Kasper Jørgensen er tilbage. Prognosen lyder på mindst seks ugers pause, og det er trist for både ham og holdet, konstaterer cheftræner Erik Hamrén.

Tyske Kilian Ludewig har indtil videre vikarieret for Kasper Jørgensen, og AaB er trods alt solidt dækket ind på netop denne position.

- Kilian har gjort det meget godt i de seneste kampe, og vi har også Kristoffer Pallesen på positionen, men derfor bryder jeg mig ikke om, at vi har fået endnu en skade. Vi har i forvejen Younes Bakiz og Jeppe Pedersen ude i længere tid, forklarer Hamrén.

Andreas Poulsen kan blive aktuel til et comeback mod OB fredag aften. Arkivfoto: Martél Andersen

Der er dog også opløftende AaB-nyheder fra infirmeriet, hvor Andreas Poulsen har opholdt sig, siden han måtte udgå af forårspremieren mod AGF. Venstrebacken gjorde onsdag comeback ved træningen, der på grund af sne og frost var henlagt til kunststofbanen i Gistrup.

- Han kan måske være aktuel til truppen allerede mod OB på fredag, så det er positivt, fortæller superligaholdets cheftræner.

Trioen Iver Fossum, Rasmus Thelander og Lars Kramer deltog ikke i onsdagens træningspas, men det er ifølge Erik Hamrén ikke alarmerende i sig selv.

- Her mellem kampene skal vi forsøge at restituere spillerne og dosere belastningen individuelt, så nogle dage er der spillere, der har bedst af at træne indendørs i vores styrkerum, lyder forklaringen på trioens fravær.