Ung profil lader udlandet vente - har lagt en plan med AaB

FODBOLD:Mathias Ross har i de seneste transfervinduer været et af AaB's varmeste salgsemner.

Den 20-årige midterforsvarer har gjort sig attraktiv for udenlandske bejlere med stabile præstationer i Superligaen og ved gennem en årrække at være en fast del af DBU's ungdomslandshold.

Der skal dog være tale om et meget godt tilbud, hvis Mathias Ross skal lokkes væk fra AaB, inden transfervinduet ved udgangen af måneden smækker i for denne gang.

Han forlængede i maj sin kontrakt med klubben frem til sommeren 2025, og i modsætning til andre unge spillere, der har travlt med at komme udenlands, inden de nærmest har fået en superligakamp, er det en del af Mathias Ross' plan, at han først vil være en etableret spiller i Danmarks bedste fodboldrække, inden der skal prøves kræfter med andre ligaer.

- Det har været et bevidst valg. Når man er ung begår man fejl, og det vigtigste er, at man lærer af dem. Det har jeg fået lov til i AaB indtil videre, og jeg har kunnet se, at jeg ville få spilletid og blive tildelt noget ansvar. Det har jeg prioriteret over at blive solgt i en ung alder. Der er lagt en god plan med AaB, og jeg har fokus på, hvordan jeg kan udvikle mig og blive endnu mere dominerende i Superligaen og for AaB, lyder det fra Mathias Ross i den nyeste udgave af Nordjyskes fodboldpodcast "Ripodsten".

Et fedt skulderklap

Der har været masser af spilletid for Mathias Ross hos AaB gennem de seneste måneder. Han var med i startopstillingen i AaB's 13 sidste kampe i den forgangne sæson, og den stime er fortsat i den nye sæson, hvor han har været blandt de 11 startere i de første fire kampe. Med hensyn til ansvar, er han til denne sæson blevet en del af AaB's anførergruppe, som udover ham selv består af Lucas Andersen, Rasmus Thelander og Jacob Rinne.

- Det er fedt skulderklap at få, at nogle har vurderet, at mine kompetencer kan bruges på det område, selv om jeg er ung. Jeg skal bare suge til mig fra Lucas, Thelander og Rinne, lyder det fra Mathias Ross.

Du kan høre meget mere til ham i "Ripodsten", hvor den unge AaB'er har selskab af sportsredaktør Claus Jensen og Hobro IK's tekniske chef Lars Justesen. Ripodsten kan findes på nordjyske.dk/lyt, og hvor du ellers henter dine podcasts.