Der er stadig billetter til AaBs tilskuercomeback

FODBOLD:Mange AaB-fans har set frem til den dag, hvor det langt om længe ville være muligt at komme tilbage på Aalborg Portland Park og se fodbold.

Derfor er det lidt overraskende, at AaB med under tre timer til kampstart endnu ikke har fået tændt de røde lamper som tegn på, at alle billetter er solgt til tilskuercomebacket. Klokken 15.30 kunne AaBs marketing- og oplevelseschef Martin Stigaard Skammelsen melde om ledige billetter til genåbningskampen.

- Lige nu har vi cirka 3000 billetter ude. Jeg tror umiddelbart, det bliver svært at få udsolgt til kampen. Det, vi hører fra folk, er, at det er svært at nå at blive coronatestet, og kamptidspunktet gør, at flere folk ikke har mulighed for at nå at blive testet tids nok til at nå det hele efter arbejde, siger Martin Stigaard Skammelsen.

Han understreger, at folk stadig er hjerteligt velkommen til at lægge vejen forbi stadion og se fodbold, hvis man har sine coronapapirer i orden i form af pas eller negativ test.

- Vi er bare glade for, at det i det hele taget kan lade sig gøre at få folk ind til kampen, og så må vi leve med, at det ikke er udsolgt. Kamptidspunktet er en som sagt en faktor, siger Martin Stigaard Skammelsen.

Der er en lang række krav i de nye coronaprotokoller, og dem er der stor fokus på at overholde. Det betyder også, at folk har fået forskellige mødetidspunkter, hvor man skal stå klar til at blive lukket ind.

- Det er vigtigt, at folk overholder de retningslinjer, og så håber jeg, at alle har godt med tålmodighed i dag. Det hele er også nyt for os, og vi prøver at klare det hele efter bedste evne, siger Martin Stigaard Skammelsen, der først og fremmest glæder sig til at byde folk velkommen tilbage på Aalborg Portland Park.

Der er kampstart klokken 18.00.