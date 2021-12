Der er stadig håb for nordjysk lokalbrag

ISHOCKEY:Udbredt coronasmitte i Herning Blue Fox’ spillertrup betyder, at Frederikshavn White Hawks’ planlagte udekamp mod midtjyderne mandag aften er aflyst, men til gengæld er der stadig håb om, at de to lokalopgør mellem Frederikshavn White Hawks og Aalborg Pirates onsdag og torsdag kan afvikles som planlagt.

Således var der godt nyt, efter at de to hold blev testet forud for søndagens træning.

- Vi har to spillere, der er testet positive, så som det ser ud nu, bliver kampene spillet, og det håber vi meget på. Vi må bare krydse fingre for, at der ikke er flere, der bliver testet positive de kommende dage, siger White Hawks-træner Jari Pasanen.

I Aalborg Pirates blev alle spillere også testet før søndagens træning, og her var den gode nyhed, at alle svar var negative.

I de kommende dage venter flere tests, der endeligt skal afgøre, om kampene kan afvikles.

- Jeg regner med, at spillerne tager en test hver dag, for det giver mest mening i den her tid, hvor smitten har spredt sig, og folk har været sammen med deres familier over julen. Er der nogen, der bliver testet positive, bliver de selvfølgelig hjemme, siger Jari Pasanen.

For Frederikshavn White Hawks betyder aflysningen af mandagens kamp mod Herning Blue Fox, at de to hold tildeles halvandet point hver.

En kamp kan udsættes, hvis et hold har syv eller flere smittede, og det kriterie opfyldte Herning søndag.