Der venter en luftkrig mellem Hobro og Vendsyssel FF

HOBRO:Der er dømt luftslag, når Vendsyssels hovedstødsstærke subtophold gæster nedrykningskandidaten Hobro på DS Arena søndag klokken 14.

Hobro har siden oprykningen til Superligaen i 2014 været kendt som et hold, der var notorisk stærkt i luftrummet, og få udehold har formået at overtrumfe himmerlændingene i den del af spillet. Måske er der endelig et hold, der kan matche Simon Jakobsen og Hobro i luften, når Vendsyssel er første hold på besøg i 2023.

- Vi er i hvert fald blevet stærke i luften. Vi havde i forvejen en del dygtige spillere som Mads Greve, Tobias Anker og Lasse Steffensen, men med Simon Okosun har vi fået et ekstra våben i luften, konstaterer Zander Hyltoft.

Han er faktisk også selv stærk i den del af spillet, men han kommer ikke til at blive en del af Vendsyssels luftvåben, for han skal nemlig stå for leverancen af bolde i feltet, da Hyltoft er fast dødboldsskytte.

- Det er efterhånden en ret vigtig tjans, for vi skal meget gerne score nogle dødboldsmål. Vi har snakket om, at vi er meget stærke i luften, og det skal være noget, som vi kan profitere af i foråret, siger Zander Hyltoft.

Hos Hobro har man gjort sit hjemmearbejde godt. Mathias Haarup er helt med på, hvad det er for en opgave, der venter i søndagens nordjyske luftslag på DS Arena.

- Det bliver en kamp, hvor vi skal spille med mullerne. Der bliver lagt en masse fysik ind i kampen, og der er ingen tvivl om, at dødbolde kommer til at spille en vigtig rolle i kampen, siger Mathias Haarup.

Den hjemvendte Hobro-profil forudser en kamp, hvor dueller bliver et nøgleord, og det bliver svært at spille poleret fodbold.

- Det er ingen hemmelighed, at banen ikke er i sin bedste forfatning, så vi skal ikke ud at spille poleret fodbold. Det bliver sådan noget med, at du aldrig helt kan vide, om bolden lige tager et underligt opspring, så jeg forventer en kamp med en del lange bolde, siger Mathias Haarup.

- Jeg forventer, at det godt kan blive en rodet kamp, men det er vi også klar på. Det vigtigste er, at vi får point ud af kampen, siger Hobros største profil.

Zander Hyltoft kender også til de lidt tvivlsomme baneforhold i Hobro. Det er dermed ingen hemmelighed for vendelboerne, at banen ikke indbyder til pasningsorienteret fodbold.

- Nu har jeg en del kontakter i og omkring Hobro, så jeg ved godt, at banen ikke er i ret god stand. Det er naturligvis noget, som vi også har taget med i vores forberedelser, siger Zander Hyltoft, der tørnede ud for netop Hobro IK, da han var ungdomsspiller.

Afgørende element

Med de konditioner, så er begge lejre enige om, at dødbolde blot bliver endnu vigtigere, og så er den slidte kliché om, at det første mål er vigtigt, også i spil her.

- Det er altid vigtigt at få det første mål i en kamp, men mod Hobro er det altafgørende. Vi har selv prøvet at komme bagud til Hobro i nogle kampe, og så bliver det ekstremt svært at komme tilbage i kampen, fordi de er så gode til at forsvare en føring med deres stærke defensive organisation, påpeger Zander Hyltoft.

Mathias Haarup bliver en vigtig brik i Hobros bestræbelser på at blive i 1. division. Arkivfoto: Bente Poder

Også Mathias Haarup er klar over betydningen af en eventuel første scoring.

- Det vil være tungt at komme bagud i sådan en kamp. Specielt på den her bane. Vendsyssel kan også mere eller mindre forsvare sådan en kamp hjem, så det første mål vil få afgørende betydning i lige netop den her kamp, siger Mathias Haarup, der selv kan vise sig at blive nøglen til offensiv succes.

- Jeg har det godt med, at jeg har en stor rolle offensivt. Det passer mig glimrende, og jeg ser det som et stort skulderklap, at jeg får så stort et ansvar. Folk skal i øvrigt forvente at se en bedre udgave af mig, end da jeg senest var i Hobro. Jeg er blevet en bedre kombinationsspiller, så det er ikke så meget med, at jeg bare selv skal drive bolden frem længere. Nu er det mere spil og løb, siger Mathias Haarup.

Mens det er Vendsyssels forårspremiere, så er det Hobros anden turneringskamp, da man tyvstartede for en uge siden med den udsatte kamp mod Hillerød. Den endte 2-2. Inden kampen har Vendsyssel 30 point, mens Hobro har 16.