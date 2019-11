Derby-vinder fik comeback i Aalborg

TRAVSPORT:Bvlgari Peak vandt i 2017 Dansk Trav Derby i forrygende stil. Desværre satte en svær skade kort efter hesten ud af spillet.

I mere end to år har kredsen omkring hesten, men træner Steen Juul i spidsen kæmpet for at få stortalentet tilbage på væddeløbsbanerne. Det skete så fredag aften på Racing Arena Aalborg, hvor Bvlgari Peak gjorde et længe ventet comeback mod andre af Danmarks pt. bedste heste.

Jeppe Juel havde fået favoritværdigheden med sin nyerhvervelse Forecast, som havde imponeret stort i sin første start for Aalborg-træneren.

Steen Juul havde dog ikke tænkt sig at opgive uden kamp og sendte Bvlgari Peak direkte til føring. Den seksårige hingst lyste af løbsglæde og fik lov til at gå afsted i jævnt tempo.

Ind på opløbet var Steen Juul og Bvlgari Peak stadig førende, selvom der kom gode angreb fra Jeppe Juel med Forecast og Bent Svendsen bag Beatriz.

På klassehestens manér afvist Bvlgari Peak dog alle angreb og tog sin første sejr siden derbysejren for to år siden i 1.15,4/2640meter autostart.

- Hesten var jo nærmest overfrisk og det gav et jævnt tempo på løbet. Jeg er forbavset over han går ud og vinder på den her måde første gang efter lang pause. Holder benene, så har han rigtig mange gode løb foran sig i karrieren lød det fra Steen Juul efter sejren.